Bruna Marquezine se junta a famosas e faz transição capilar na quarentena

A quarentena serviu para muita gente encarar a transição capilar , isto é, parar com as químicas e deixar os fios voltarem a sua forma natural. Em stories postados no seu Instagram domingo (7), a atriz Bruna Marquezine compartilhou um pouco do seu processo. "Cachinhos voltando", comentou.

Reprodução Bruna Marquezine mostra transição capilar

No Twitter, um fã perguntou se a transição era por conta de algum personagem, "Nope." foi a resposta da atriz.

Nope. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) June 8, 2020

Os usuários da rede já estão animados com a notícias e ansiosos para acompanhar os resultados do processo. "Imagina essa mulher de beleza brasileira ondulada/cacheada", disse internauta.

A mulher mais linda do mundo, vulgo Bruna Marquezine, tá fazendo transição??? Imagina essa mulher de beleza brasileira ondulada/cacheada — Princesa Chris (@chrissielverio) June 8, 2020





Como fazer a transição capilar?

Quer passar pelo processo de transição capilar assim como Bruna? Veja algumas dicas de como fazer isso: