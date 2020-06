Milton Neves passa mal durante programa na Band e é internado

O apresentador da Band , Milton Neves, passou mal neste domingo durante o programa "Terceiro Tempo". Ele foi prontamente levado ao Hospital São Luiz, em São Paulo. Depois disso, Milton acabou transferido para o Sírio-Libanês, hospital do seu médico pessoal, Sérgio do Carmo Jorge.

Reprodução/Band Milton Neves passou mal na Band e precisou ser levado ao médico





De acordo com informações do portal UOL , o apresentador está no hospital e aguarda mais informações, mas, a princípio, a equipe do apresentador fala em "boa evolução clínica". Ele não está internado no CTI.

Milton Neves tem 68 anos e já passou por emissoras de TV e de rádio. Ele iniciou a sua trajetória na extinta TV Manchete , em 1997, depois o apresentador ingressou na Band . Em 2001, ele acertou com a Record , sete anos depois, Milton Neves retornou para a Band , onde está até os dias de hoje.