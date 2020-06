Beyoncé faz discurso emocionante e declara apoio aos protestos

Beyoncé apareceu de surpresa e fez um discurso emocionante durante a o "Dear Class of 2020", exibido através do YouTube, neste domingo (7). A cantora deu seu apoio ao movimento Black Lives Matter , falou sobre persistir em seus sonhos e sobre obstáculos que teve que enfrentar pelo caminho - entre eles, o sexismo na indústria da música.

Reprodução/Youtube Beyoncé faz discurso emocionante





"Parabéns à classe de 2020, vocês chegara aqui no meio de uma crise global, uma pandemia racial e expressão mundial de indignação pelo assassinato sem sentido de mais um ser humano negro desarmado. E vocês ainda conseguiram, estamos muito orgulhosos", disse ela.

Beyoncé deu atenção especial aos protestos do movimento negro que ocorreram em todo os EUA. "Obrigado por usar sua voz coletiva e deixar que os mundos saibam que a vida negra é importante. Os assassinatos de George Floyd , Ahmaud Arbery, Breonna Taylor e muitos outros nos deixaram quebrados. Deixou o país inteiro em busca de respostas. Vimos que nossos corações coletivos, quando colocados em ação positiva, poderiam iniciar o movimento de mudança. Mudanças reais começaram com você, essa nova geração de graduados do ensino médio e superior que comemoramos hoje", disse ela.

Beyoncé também abordou o sexismo que ainda prevalece na indústria da música e disse que, assim que começou, eram poucas as mulheres negras que lhe serviram como exemplo. Embora o processo tenha sido "aterrorizante" em suas próprias palavras, a construção de sua própria empresa foi um grande momento de virada em sua vida: "Eu sei o quão difícil é sair e apostar em si mesmo".

"Para as jovens mulheres, nossas futuras lideranças, saiba que vocês estão prestes a mudar o mundo. Estou vendo isso. Você é tudo o que o mundo precisa! Faça com amor, com excelência!", disse.

O " Dear Class of 2020 " tem o intuito de promover formaturas virtuais aos estudantes universitários dos EUA, que não poderão ter eventos presenciais por causa da pandemia do coronavírus. Confira a live completa :