Dormindo melhor: conheça 4 aplicativos para controlar o sono

Unsplash/Elizabeth Lies Conheça aplicativos para controlar seu sono





Os celulares são grandes aliados de nosso dia a dia para organizar diversas tarefas. E para ter disposição no dia a dia, você deve dormir bem por um número determinado de horas, o que nem sempre é fácil de ser controlado.

Leia também:



Isolamento elevou estresse e afetou negativamente qualidade do sono, diz estudo



Conectado por muito tempo? Veja como ativar o modo hora de dormir no Android



Adeus, vício: 7 ferramentas para controlar o tempo de uso do celular



Para isto, felizmente, existem alguns aplicativos na Google Play , que são capazes de monitorar o seu sono e ajudar você a manter um controle pessoal para dormir bem. Para lhe ajudar, separamos 4 opções para você monitorar o ciclo de seu sono com o celular. Veja:

Monitor do sono - Android

Trazendo um nome bem sugestivo, este aplicativo é uma das opções mais populares da Google Play para controlar o seu sono. Os seus grandes destaques acabam por conta das funções de despertador inteligente e por poder registrar os "seus hábitos", que podem interferir no sono como fumar, tomar bebidas alcoólicas ou café, por exemplo.

Sleepy - Android

Se você está à procura de um programa mais prático e que vai direto ao ponto, mas sem contar com funções avançadas, o Sleepy talvez seja a opção certa para você. Ao abrir o aplicativo, você só precisa escolher entre as três opções disponíveis para saber o quanto você precisa dormir ou até mesmo qual seria o horário ideal para acordar.

Sleepzy - Android / iOS

Quem está à procura de outro aplicativo eficiente e até mesmo com relatórios a disposição referentes ao seu ciclo do sono , verá o Sleepzy como uma das opções mais completas de nossa lista. Além de ser capaz de analisar o seu padrão de sono, este aplicativo possui uma função chamada de "gravador de ronco", que te ajuda a identificar fatores que possam estar atrapalhando a sua hora de descanso.

Sleep Cycle - Android / iOS

Já a última opção de nossa lista fica por conta do Sleep Cycle, que tenta compreender o "tempo de seu sono" para ajudar com sugestões e elaborar relatórios. Apesar de ser gratuito, algumas funções como o backup dos relatórios na nuvem e o monitor de frequências cardíacas requerem uma assinatura premium.

Pronto! Agora, você já sabe como monitorar melhor o tempo de seu sono para ter mais disposição no dia a dia. Além destes programas gratuitos listados acima, também deixamos uma recomendação para o app AutoSleep , que é exclusivo do iOS (sistema do iPhone ) e pago, mas que é bem completo por poder ser integrado com o Apple Watch .