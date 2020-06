Quer fugir do planeta? Google tem tour 360º em estação espacial internacional

Reprodução/Google Arts & Culture Recurso do Google mostra interior da estação espacial





Com as constantes notícias sobre a pandemia de Covid-19 , muita gente gostaria de fazer como Bob Behnken e Doug Hurley e sair do planeta por um tempo . Mas enquanto empresas como a SpaceX , Blue Origin e Virgin Galactic não iniciam seus voos turísticos, você pode sentir ao menos um gostinho da experiência dando uma volta pela Estação Espacial Internacional (ISS).

Leia também:



A experiência, construída com a mesma tecnologia do Google Street View, é parte do Google Arts & Culture , plataforma que visa tornar trabalhos artísticos e culturais de todo o mundo acessíveis a todos. Basta acessar a página do tour e explorar. Clique em partes da imagem para se mover pela estação, e nos botões + e - no canto inferior direito da tela para aproximar ou afastar a imagem.

De certa forma a ISS lembra Colossal Cave Adventure, um dos primeiros jogos para computador, que começava com a frase "Você está em um labirinto de pequenas passagens retorcidas, todas iguais". A primeira impressão é "que bagunça!", com pacotes, cabos e equipamentos ocupando todas as superfícies possíveis.

Mas olhe com atenção e você perceberá coisas interessantes. Dois trajes espaciais, logo na primeira cena. Emblemas celebrando as missões passadas. Um kit de barbear na parede do módulo Russo. Molho de pimenta (Sriracha!) na mesa onde os astronautas fazem suas refeições, junto a um "aquecedor de comida da ISS".

Não se esqueça de olhar para cima e para baixo. Não existe "chão" ou "teto" em gravidade zero, e você pode encontrar um corredor ou escotilha onde menos esperar.