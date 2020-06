Recém-casados são aplaudidos em protesto contra o racismo nos EUA

Lara Sanders e Samuel Mekonnen estavam fazendo as fotos do casamento nas ruas de Los Angeles, Estados Unidos, quando decidiram passar pela manifestação antirracista . A chegada dos dois causou comoção e os manifestantes aplaudiram a presença deles.

Em entrevista à People , Lara, 51 anos, conta que eles não planejavam participar do protesto , já que eram quase 17h, horário do toque de recolher imposto na cidade desde o início das manifestações. Porém, não conseguiram resistir. "Foi como se um ímã nos levasse até lá. Estávamos com medo, mas esse era o momento de dizer que o amor supera tudo, que não há limite para o amor".



O noivo, Samuel, 30 anos, comenta sobre a presença do casal na manifestação: "Como um casal inter-racial , é claro, nos sentimos solidários e temos uma obrigação. Não é sobre nós ou outras pessoas, é muito maior que isso. É um movimento".



Os protestos começaram nos Estados Unidos após a morte de George Floyd . O homem foi asfixiado por um policial que pressionou o joelho contra o seu pescoço por mais de oito minutos. Desde então, manifestações contra a violência policial e o racismo tomaram conta de cidades de diversos países .