Horóscopo do dia: previsões para 6 de junho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para cada signo do zodíaco

ÁRIES

A Lua segue fora de curso até o meio da tarde: evite grandes decisões na primeira parte do dia, prefira as atividades mais rotineiras. Após às 16h, a Lua cheia ingressa em Capricórnio, que inspira mais objetividade. É um tempo de colheita, o clímax para muitas situações. A preferência vai para iniciativas mais maduras, conscientes e solidárias. Mercúrio segue em harmonia com Urano, indicando bom período para ousar, criar, aprender e fazer algo diferente. Procure manter a mente aberta para assimilar novos conceitos!

TOURO

Iniciativa sim, mas com bom senso para não atirar no escuro. Cuidado para não exagerar na impulsividade e na agressividade. Pela manhã a Lua fica fora de curso e o clima é mais introspectivo. Prefira lidar com os assuntos mais importantes após o almoço: a Lua ingressa em Capricórnio no período da tarde para ajudá-lo a administrar as ideias, o tempo e os recursos com mais responsabilidade. Continue a revisar seus valores, as finanças e os relacionamentos também, pra que se tornem mais equilibrados.

GÊMEOS

No período da Lua cheia, muitas situações podem chegar ao clímax. Lembre-se de respirar fundo para relaxar a mente e harmonizar as emoções. A Lua ingressa em Capricórnio no período da tarde, que tende a ser mais produtivo. Soluções práticas entram em pauta. Perseverança, estratégia, planejamento e organização são qualidades que ganham destaque. Vale fazer algo diferente também, fugir da rotina. Mercúrio e Urano seguem em harmonia, favorecendo novas ideias, novos assuntos e aprendizados.

CÂNCER

Melhor deixar decisões e conversas importantes para a segunda parte do dia, quando fica mais fácil tomar atitudes práticas e realistas. Assuntos ligados à carreira e vocação profissional ganham destaque com o ingresso da Lua em Capricórnio. Atividades que oferecem estabilidade, segurança e economia ficam favorecidas. Aproveite para organizar-se. Mas lembre-se que a vida não é só trabalho, procure também reservar tempo para passeios, leituras, momentos de relaxamento e introspecção.

LEÃO

Cuidado com posturas individualistas, agressivas ou egoístas, que são contraproducentes. O Sol se desentende com Marte, é importante refinar suas ações com doses de inspiração, solidariedade e sensibilidade. Vale desafogar a inquietação com movimento, atividades físicas, trabalhos autônomos e independentes.Caso tenha algum assuntos importante a tratar, é melhor encaminhá-lo após o almoço, quando a Lua ingressa em Capricórnio. Mercúrio e Urano favorecem conversas criativas também, você pode expandir sua rede de contatos.

VIRGEM

Prefira agir com autonomia, sem muitas expectativas e dependências. A mente continua acelerada, novos assuntos e ideias continuam a surgir. Evite acelerar muito, há risco de enganos e confusões. É importante relaxar e fazer tudo com calma, cultivar momentos de tranquilidade para conectar-se com sua paz interior. Em momentos assim, insights criativos acontecem. A Lua ingressa em Capricórnio no período da tarde: com seu olhar clínico, analise, pesquise e observe para perceber tudo com mais clareza.

LIBRA

É propício abrir a mente para novos assuntos e ideias. Mercúrio segue em harmonia com Urano, favorecendo a liberdade de pensamento, as redes sociais e as propostas inovadoras! Porém, evite forçar situações ou confrontar as pessoas, principalmente o sexo oposto. Prefira a autonomia. Vênus se desentende com Marte, pedindo um cuidado maior para evitar atritos e disputas. Não é um bom momento para fazer cobranças ou negociar valores. É importante abrir-se para ouvir, aprender, estudar e considerar a opinião dos outros.

ESCORPIÃO

Pela manhã a Lua segue fora de curso, o clima é mais introspectivo. Vale perceber o que está estagnado: emoções, objetos, roupas, papéis. Liberar espaço lhe pode trazer alívio e leveza. No período da tarde a Lua ingressa em Capricórnio: bom para avaliar procedimentos, organizar e elaborar estratégias, tanto na área profissional como pessoal. O período de revisões nos valores e nas finanças continua. É preciso um cuidado nos relacionamentos, para não ferir, causar rompimentos ou imprevistos.

SAGITÁRIO

É bom lembrar: Vênus, Júpiter, Saturno e Plutão estão retrógrados, é importante dosar os gastos, evitar exageros, excessos e investimentos arriscados. Se souber agir com comedimento, pode fortalecer suas estruturas para crescer com mais força, consciência e consistência. As iniciativas devem ser prudentes, não é um bom momento para assumir riscos mal calculados. É importante também investir em estudos e especializações para que possa crescer profissionalmente.

CAPRICÓRNIO

Período de emoções transbordantes. Muitas situações chegam ao clímax com a Lua cheia, você pode deixar para trás velhos sentimentos. No período da tarde a Lua ingressa em seu signo, aproveite para traçar estratégias e administrar a vida financeira. Planos e negociações avançam se houver maturidade, honestidade, profissionalismo e comprometimento. Mas não seja tão rígido consigo mesmo ou com os outros. Invista também em atividades criativas, você pode introduzir algo novo em sua vida.

AQUÁRIO

Nada melhor do que estar aberto para trocar ideias e aprender. Mercúrio segue em harmonia com Urano, você fica mais direto, espontâneo e comunicativo. Novos assuntos continuam em pauta. A convivência com pessoas de outras faixas etárias, com diferentes visões e pontos de vista, pode enriquecer seu espírito. Para equilibrar a inquietação, vale buscar terapias e atividades que promovam seu equilíbrio energético. Ações impensadas podem trazer prejuízos. Ponderação e prudência são grandes aprendizados para o momento.

PEIXES

Marte e Netuno seguem em seu signo, mas desafiam Sol e Vênus: faça tudo com calma, sem pressa, que procure sentir o que sua intuição e seu coração estão a dizer. Há risco de ações confusas e expectativas ilusórias, por isso é tão importante desacelerar. As iniciativas agora devem ser mais amorosas, elevadas e solidárias. Você pode potencializar suas inspirações com novos aprendizados e com o desenvolvimento de técnicas, para que seus talentos possam ser alinhavados produtivamente.

