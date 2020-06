Os queridinhos do Brasil: veja os 10 notebooks mais buscados em maio

Unsplash/Dhaval Parmar Veja os notebooks mais buscados no Brasil





O site para busca de produtos e comparação de preços Zoom acabou de divulgar uma lista com os notebooks que foram mais buscados no mês de maio de 2020. No ranking, assim como no mês passado, vemos uma disputa bem acirrada entre a Lenovo e a Samsung pelas primeiras posições, tendo como surpresa a presença da Apple na lista com um de seus Macbooks .

Já ao entrar no mérito das configurações da maioria dos aparelhos, é possível notar que o público brasileiro está mais interessado em notebooks intermediários com o foco voltado para o uso profissional.