SBT anuncia volta de "Chiquititas" e contraria internautas

No início da noite desta sexta-feira (5), a hashtag "Fora Chiquititas " esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter. É que o SBT anunciou que, devido à pandemia do novo coronavírus, no lugar de " As Aventuras de Poliana ", o remake de 2013 começará a ser reprisado em 29 de junho. Os fãs da emissora, no entanto, não ficaram muito contentes com a notícia.

Segundo os internautas, reprises de Rebelde (2004), A Usurpadora (1998) ou Maria do Bairro (1995) seriam mais adequadas e trariam muito mais audiência à emissora de Silvio Santos . Coração Indomável (2013) e A Que Não Podia Amar (2011) também foram pedidas pelos tuiteiros.

"As Aventuras de Poliana" segue sendo exibida até o dia 7 de julho, fazendo dobradinha com a novela de Mili. A partir de então, " Chiquititas " vai seguir só na programação da emissora.

Confira a reação à escolha do SBT na web:

Imagina dobradinha de Maria do Bairro e A Usurpadora no horário nobre? Seria tudo! Explosão de AUDIÊNCIA! #ForaChiquititas pic.twitter.com/OKxPoRdOgw — Davson (@fadavidzp) June 5, 2020





A abertura que a gente quer nas noites do SBT nessa época de querentena #ForaChiquititas pic.twitter.com/L22nCC8x0p — Jvzin_#Noveleiro (@jvzinoveleiro) June 5, 2020





A galera que a gente quer // A galera que o SBT quer #ForaChiquititas pic.twitter.com/NS4nqQLQg8 — Davson (@fadavidzp) June 5, 2020





Alguém tem que explicar pro SBT que Rebelde: tradição, cultura, foi um fenômeno MUNDIAL que formou a moda mais brega e mais maravilhosa dos anos 2000.



É dever da emissora relembrar isso a todo momento #ForaChiquititas pic.twitter.com/v59N6ZwVtV — antifascista (@heylemos) June 5, 2020





se o problema do sbt é com as mexicanas aqui ta a solução #ForaChiquititas pic.twitter.com/s1iEdx0uLj — bianca (@thfinalgirl) June 5, 2020





O Silvio Santos vendo o público pedir Maria do Bairro, A Usurpadora e Rebelde #ForaChiquititas pic.twitter.com/uPZzh7TA7J — Davson (@fadavidzp) June 5, 2020