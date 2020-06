Paramédico e enfermeira fazem casamento improvisado no hospital

O casamento , digamos, oficial do paramédico Nathan Judge e da enfermeira Charlotte Medcalf teve de ser adiado por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Eles trabalham na linha de frente do combate à Covid-19, mas ainda assim conseguiram dizer "sim" mesmo com a correria de atuar na pandemia.



Arquivo pessoal/Nathan Judge O paramédico e a enfermeira aproveitaram o turno para fazer a cerimônia





A festa oficial estava prevista para o dia 30 de maio, quando já era esperado que as restrições e regras de isolamento social estivessem mais relaxadas no Reino Unido. Mas isso não aconteceu. "Por causa dos conselhos do governo, sabíamos que teríamos que cancelar o casamento. Foi angustiante. Passamos dois anos planejando o dia", conta Nathan para o jornal inglês Metro.

Já que não era possível uma cerimônia com toda pompa esperada, o paramédico resolveu fazer uma surpresa para a noiva. No dia 30 eles estavam no plantão e o rapaz resolveu levar a festa de casamento para o hospital onde ele e Charlotte trabalham.

O "sim" no corredor do hospital

Ele aproveitou a pausa para buscar um champanhe em casa e foi até o turno de Charlotte com o paletó do casamento, com direito a flor na lapela, buquê com as flores que haviam sido escolhidas para a cerimônia original e até buffet com a entrada e sobremesa da festa.

Arquivo pessoal/Nathan Judge A surpresa marcou a data que seria da cerimônia e em casa o casal festejou com amigos por vídeo.





Ali mesmo eles trocaram votos e disseram "sim". "Ela adorou, chorou de felicidade. Nossos colegas ajudaram decorando a sala com fotos nossas e comemos a mesma comida do casamento", afirma Nathan.

Ao chegarem em casa, o paramédico conseguiu organizar uma mesa de festa e a madrinha fez com que os convidados gravassem mensagens em vídeo desejando felicidades ao casal.

E apesar de não gostar de surpresas, Charlotte ficou feliz pelo dia. "Fiquei bem surpresa, gosto de saber de tudo o que está acontecendo, mas foi adorável e muito legal o dia!", conta a enfermeira.