Instagram testa novo feed e usuários reclamam; confira

O Instagram é uma das redes sociais mais usadas na atualidade e, como todas as outras, testa novas ferramentas com certa frequência. Porém, muitas delas acabam não sendo aprovadas pelos usuários, e isso parece ter acontecido novamente. Muitos foram surpreendidos com um feed separado em abas, "sugeridos" e "antigos", e reclamaram no Reddit .

Segundo as reclamações, a aba "sugeridos" exibe tanto fotos de pessoas seguidas, como de perfis sugeridos pelo algoritmo do Instagram . Já a aba "antigos" mostra apenas aqueles usuários já acompanhados, como o feed atual.

Nas respostas do post original, todos que se manifestaram se mostraram contrários à novidade. De qualquer forma, é difícil de acreditar que nenhum dos usuários não tenha gostado dela. O Instagram não se manifestou sobre a nova ferramenta, e não há informações de como foi feita a escolha de quem participa do teste.

Além disso, é possível que as abas no feed nunca cheguem à versão do final do app, principalmente se, no geral, os usuários se mostrarem contrários ao recurso. Portanto, até que o Instagram se pronuncie sobre isso, resta apenas aguardar.