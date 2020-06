"A Fazenda" tem elenco definido e esquema de segurança para estreia em setembro

Com mais de três meses pela frente até a estreia da " A Fazenda 12 ", a Record TV já tem definidos os 20 nomes do elenco da edição inédita do programa. A lista com os participantes foi aprovada na última quinta-feira (4), mas ainda está sendo mantida em sigilo.

Reprodução/Record TV A Fazenda





Segundo informações do portal Notícias da TV , o reality vai estrear na segunda quinzena de setembro com uma operação especial de segurança para tempos de pandemia do novo coronavírus . Com as incertezas da Covid-19, no entanto, até lá alguns dos 20 escolhidos pela direção podem ser alterados. Os contratos serão assinados a partir da próxima semana.

Cuidados com a segurança

Antes de irem para "A Fazenda", em Itapecerica da Serra, os peões passarão por um pré-confinamento de 15 dias em um hotel, conforme a colunista Fábia Oliveira já antecipou.

A emissora está criando um protocolo de segurança e fará reformas na casa do reality para reduzir ao máximo o contato entre os profissionais da produção do programa e os participantes. Os vidros e espelhos que separam o elenco dos cinegrafistas e de parte da equipe terão um reforço na vedação para reduzir risco de transmissão do vírus. Mesmo assim, alguns contatos serão inevitáveis para a manutenção da casa, abastecimento da despensa e montage das estruturas das provas.