Após ser acusada de racismo, Luisa Mell quer ajudar mãe de Miguel Otávio

Após causar polêmica ao comparar os maus-tratos aos animais ao racismo , Luisa Mell se dispôs a ajudar Mirtes Renata , a mãe do garotinho Miguel Otávio , de 5 anos, morto após cair do nono andar de um prédio quando estava sob os cuidados da patroa da mãe.

Reprodução Luisa Mell e Mirtes





Leia também:

Felipe Neto, Anitta e mais famosos se pronunciam sobre morte de Miguel Otávio

Protesto pela morte de garoto que caiu de prédio no Recife acontece hoje

Fátima Bernardes chora ao entrevistar mãe de menino Miguel: "Muito difícil"



Com uma foto do menino e do prédio onde aconteceu a tragédia, a ativista desabafou: "Meu coração está despedaçado com esta tragédia". Depois de resumir tudo o que aconteceu na legenda da publicação, ela questionou: "E se fosse o contra?rio?!?".



Luisa Mell está disposta a ajudar Mirtes a procurar por justiça. "Por favor, quem conhecer a ma?e, entre em contato comigo. Quero ajudar a pagar um advogado para o caso. Me ajudem a na?o deixar esta mulher ficar impune pq e? rica e influente", disse a ativista sobre Sari Corte, patroa de Mirtes e esposa do prefeito de Tamandaré.