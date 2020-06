Fundação Rondônia promove debate on-line sobre Ciência e Tecnologia na Amazônia

.

Ciência e Tecnologia na Amazônia e em Rondônia foi o tema da live que aconteceu na noite desta quinta-feira (4) no perfil oficial da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (Fapero) no Facebook.

A live teve como mediador o presidente da Fundação, Leandro Soares Moreira Dill, e como convidado o doutor em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biofísica Carlos Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Wanderley Rodrigues Bastos.

O tema levou à discussão sobre a necessidade da pesquisa para o estado, assim como a oportunidade que a Fapero disponibiliza com bolsas de apoio aos profissionais da área de pesquisa e acadêmicos.

O professor Wanderley comentou sobre programas e mercado de trabalho, exigindo cada vez mais qualificação. "A crise promoveu todo esse processo de otimização de recursos, houve mudança de governo, e uma porção de coisas que vão mudando, mas que vão se adequando com o passar do tempo".

Com alcance do público on-line, a Fapero promoveu maior interação entre os interessados pela pesquisa em Rondônia e abriu um leque de debate sobre a necessidade de ampliação dos programas de formação e incentivo à ciência.

Vinculada ao governo do Estado, a Fundação é de direito público, com autonomia administrativa financeira, compondo a Administração Indireta do Executivo. Foi a penúltima Fundação a ser criada no país e é responsável, assim como as demais, pela implantação de uma importante parcela da política de apoio à ciência e tecnologia no Brasil, promovendo o desenvolvimento científico através do fomento à ciência, tecnologia e inovação.

