Confira todos os barracos que rolaram no último episódio do "De Férias com o EX"

Sem barracos, não há "De Férias com o Ex". O reality show da MTV é formado de pegação e brigas entre os participantes e a sexta temporada não poderia fugir disso. O episódio mais recente do reality contou com chegada de Victor, ex da Flávia, e ele conseguiu causar uma briga que envolveu quase a casa toda.

Além disso, o programa também acendeu o debate sobre relacionamentos abusivos. A seguir, confira todas os barracos que já rolaram na sexta temporada de "De Férias com o Ex".



Reprodução/MTV Barracos marcam a sexta temporada de "De Férias com o Ex"









Victor x Novinho

Victor saiu do mar e logo de cara queria saber se Flávia havia dormido com alguém. A morena mentiu para o ex, mas os dois acabaram estreando a Sala da Verdade e ela teve que contar que se relacionou com Novinho . Isso foi o suficiente para fazer Victor perder a cabeça e ir cobrar o carioca. O barraco entre os dois homens foi tanto que as pessoas em volta tiveram que intervir. Rafa foi até no quarto e pediu para Flávia ir controlar o recém-chegado .

"Eu virei um vegetal no último ano do nosso relacionamento. Eu me olhava no espelho e me sentia a pessoa mais horrível do mundo. Quando eu terminei com ele eu recuperei quem eu era", contou a moça chorando e deixou boa parte do público preocupada com a sanidade dela, tendo que conviver com alguém que a deixou tão mal.

Cara sério se você assiste de ferias com ex e ja sofreu algum abuso

NAO ASSITE O 3 EP DESSA TEMPORADA

O cara (ex), nitidamente super abusivo com a Flavinha e ela abaladissima pq tinha transado c alguem e n falou p ele msm eles separados ele descobriu e SURTOU e a culpa caiu p ela — Pagu ?????????? (@SameOldShitLM) June 5, 2020









Rafa x Diego

A treta causada por Victor não foi a única que rolou no terceiro episódio. Como acontece sempre no "De Férias com o Ex", os participantes estavam fazendo brincadeiras para se conhecer melhor e rolar uma pegação. Em uma delas, todos estavam dando selinho e Rafa , único homossexual da casa, acabou dando um beijinho em quatro dos héteros que estão passando férias no Ceará. Porém, Diego se recusou a beijar o rapaz, que saiu da brincadeira chorando e desabafou contando que estava se sentindo deslocado na casa.





Jéssica x Flávia

Desde o segundo episódio do programa, uma briga entre elas surgiu do nada. No que parecia um momento de paz, todos estavam almoçando e Flávia fez uma brincadeira que não agradou Jéssica . A baiana retrucou a colega de confinamento e as duas bateram boca. Depois, Flávia ainda viu Jéssica falando mal dela enquanto tomava banho e as duas discutiram novamente. Ironicamente, no último episódio, Jéssica se aproximou do ex de Flávia que a faz tão mal.

Hadad x Bárbara x Camila

O casal que prometia dar certo já começou a desandar. No último episódio, Hadad, que estava com Bárbara, vai a um passeio com o grupo sorteado e acaba beijando Camila. A ex do Novinho confessa que é a fim de Hadad e os dois se pagam escondido no banheiro. Percebendo o clima, Bábrara acabou se afastando de Hadad e ainda deu uns beijos embaixo dágua no Novinho para se vingar.

Divulgação Elenco da nova temporada do "De Férias com o Ex"