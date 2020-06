José Augusto conta gelo da ex-amiga Xuxa: "Me magoou muito"

José Augusto e Xuxa já foram amigos próximos, mas hoje em dia não é mais assim. O cantor participou de uma live com Geraldo Luiz e contou que se decepcionou muito com a rainha dos baixinhos. O artista lembrou que ele e a loira eram muito amigos , a ponto de ficar no telefone até às 4 horas da manhã, e disse que foi ele quem ajudou a apresentadora na época da morte de Ayrton Senna , com quem ela namorou.

Reproduão/Instagram José Augusto fala que Xuxa o magoou





Segundo José Augusto, na época do nascimento de Sasha ele e Xuxa ainda eram próximos, mas foi pouco tempo depois disso que tudo mudou e a loira cortou relações. "Mandei fax, não consegui. Telefone eu tinha um monte. Liguei para todos, não consegui. Através da Maria, que era empregada da Xuxa na época, através da Gleici, que era tia dela, para a produção do programa. Isso foi quase um ano tentando. Às vezes eu tinha folga e tentava falar. Nunca mais obtive uma resposta sequer", contou o cantor.



O músico ainda revelou que Xuxa já ofereceu uma casa dela para ele morar, mas agora está magoado com a funcionária da Record . Ele afirmou que não pretende participar mais dos programas dela, algo que ele fazia frequentemente no passado.

"A gente não se entendeu mais. Ela me disse umas coisas, eu disse outras. Até que no final, ela disse para mim: ' Já sei por que você era tão meu amigo, você só queria aparecer no programa'. Aquilo me feriu tanto... Nunca quis me aproveitar. Eu jamais me aproveitaria de uma amizade assim . Muitas vezes eu fiz o programa dela porque me interessava, claro, e muitas outras fiz porque a Marlene (Mattos, diretora) estava desesperada porque algum artista tinha furado. Fiz programa com a Xuxa na Argentina, nós gravamos juntos. Por isso, eu acho que eu não merecia ouvir aquele tipo de desabafo. Mesmo depois de ter procurado por ela quase dois anos e ninguém sequer deu o recado. Hoje eu não faria um programa dela. Aquilo me magoou muito. Se ela me ligar, vou tratar do jeito que sempre a tratei, com muito carinho e respeito", diz João Augusto.