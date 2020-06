Tiago Abravanel posa com o marido durante isolamento: "Eu nunca escondi"

O cantor Tiago Abravanel está junto com o marido Fernando Poli há cinco anos, mas faz pouco tempo que ele passou a falar abertamente da relação e contou, em entrevista à Quem , que se sente mais leve por não precisar manter tanta discrição. O neto de Silvio Santos está passando a quarenta com o amado e planeja sair da dieta no Dia dos Namorados.

Divulgação Tiago Abravanel e o marido, Fernando Poli





"Eu acho que a gente vive mais relaxado agora, no sentido de não ter o que esconder. Na verdade, nunca teve, né? Eu nunca escondi o Fe, mas como não era público, existia uma preservação maior, um lugar mais íntimo. A gente continua tendo nossos momentos de intimidade sem exposição, mas sem a preocupação de 'será que se ele aparecer tudo bem?'. Agora não tem nada disso, a gente recebeu muito carinho das pessoas, muito afeto e foi muito gostoso", declarou Tiago Abravanel a Quem .

O cantor está enfrentando o isolamento com Fernando e contou detalhes de como está sendo essa intensa convivência: "O mais difícil é não ter um respiro, um alívio. A convivência é 24 horas, então às vezes a gente solta umas faíscas. Mas a gente se ama então está tudo bem (risos)". O casal tem produzido bastante conteúdo para as lives do Abravalândia e assistido muitas séries.

O casal pretende fazer algo especial no Dia dos Namorados e, segundo o cantor, ele o parceiro vão acabar furando a dieta que estão fazendo. Apaixonado, Tiago Abravanel aproveitou para se declarar para o maridão: "O que mais me encanta nele é o carinho, o cuidado, o jeito divertido dele comigo e com os amigos. Ele adora aprontar, dar susto. É muito legal".