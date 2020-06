Mariana Weickert desabafa sobre gravidez: "Medo, muito medo"

Mariana Weickert , 38 anos, fez uma publicação no Instagram desabafando sobre sua experiência com a gestação. Mãe de Theresa , um ano, a modelo conta que já está passando pela quarta gravidez. "A gravidez é um momento tão particular, tão íntimo, tão divino que é até difícil explicar. Acho que posso falar com propriedade: essa é a minha quarta gravidez, mas em outro momento e quando me sentir mais confortável, falo melhor sobre isso!", começa.

Reprodução/Instagram Mariana Weickert está grávida do segundo filho

Ela segue relatando a " montanha russa de sensações " e dificuldades do período. "Brinco, mas falando sério, que na gravidez acabo perdendo parte da minha dignidade. É um xixizinho que escapa numa risada espontânea, espirro então é fatal (!!!). A tentativa de cortar a unha do pé sozinha sem sucesso, é sentar no chão pra brincar com a minha filha e sem uma mão firme pra me ajudar a levantar, simplesmente não rola, fico largada ali no chão para todo o sempre", diz.

"E depilar sozinha então?! Nem se fala, onde sempre tive "alta visibilidade", hoje tem uma senhora barriga pra impedir a vista e meus movimentos. Pois é, a tal dignidade.. Tudo tão diferente de mim que (acho) que posso tudo sozinha!", continua.

A modelo também fala sobre as dificuldades que a quarentena impõe à gestação, a fazendo refletir sobre diversas questões enquanto gera uma vida. "Hora me vejo a fortaleza mais impenetrável do planeta, hora o ser mais frágil e vulnerável do mundo. A mulher mais segura e certa de tudo que a cerca e hora uma menininha coitadinha amedrontada e cheia de incertezas".

Já na 36ª semana de gestação , Mariana continua a reflexão: "Medo, muito medo. Insegurança, muita insegurança. Cansaço, muito cansaço. Será que vou dar conta? E a tal pandemia? O que muda? TUDO MUDA".

A modelo ainda finalizou o desabafo sobre a gravidez no comentário da publicação: " Grávidas na quarentena , tamo junto, mana! Deixo aqui meus beijos mais carinhosos e meus abraços mais apertados. Sigamos firmes e confiantes que tudo vai dar certo".