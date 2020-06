iPhone 13 diferente: site vaza possíveis imagens dos próximos celulares da Apple

Divulgação/Apple iPhone SE foi o último lançamento da Apple





O site japonês Mac Otakara pode ter revelado o design dos iPhones que serão lançados em 2020 e 2021. Se o portal estiver correto, o iPhone 12 , anunciado ainda este ano, não deverá ter muitas mudanças. Já o seu sucessor promete surpreender os usuários.

Apesar das alterações internas, o iPhone 12 possui visual bastante semelhante ao modelo atual. Segundo a imagem abaixo, a Apple vai manter o entalhe semelhante ao iPhone X e com a porta lightning para carregamento.

Se as informações estiverem corretas, os modelos mais simples, iPhone 12 e iPhone 12 Max, devem ter um conjunto de câmeras duplas, enquanto o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max vão ser equipados com conjuntos triplos em uma matriz triangular.

Porém, aqueles que esperam por inovações visuais vão ficar muito satisfeitos com o modelo de 2021. Em vídeo, o Mac Otakara revelou o molde do iPhone 13 . As imagens mostram que a empresa deve substituir o entalhe frontal por um pequeno furo com a câmera e esconder os demais sensores sob a tela. Além disso, a tela deve ter um pequeno aumento de tamanho, de 5,4 polegadas para 5,5, e a porta lightning deve finalmente ser substituída pelo USB-C.

Esta informação vai contra um vazamento recente , que apontou que, a partir de 2021, os iPhones podem ser carregados apenas com tecnologia sem fio. Por fim, a parte traseira do modelo possui espaço reservado para um conjunto com até cinco câmeras .





Apesar do Mac Otakara ter histórico de revelar informações, é preciso tratar tudo o que foi mostrado como rumor. A Apple pouco falou sobre os modelos, principalmente do que será lançado apenas em 2021.