Felipe Neto, Anitta e mais famosos se pronunciam sobre a morte do menino Miguel

Na última quinta-feira (4), a morte de Miguel Otávio da Silva chocou o Brasil . O garoto de cinco anos de idade foi deixado aos cuidados da patroa da mãe, Sari Côrte Real, quando pegou um elevador desacompanhado e caiu do 9º andar do prédio, em Recife. A empregadora, depois de pagar uma fiança de R$ 20 mil, foi liberada da delegacia. Diversas pessoas manifestaram a indignação com o ocorrido, inclusive muitas celebridades.



"Vamos acompanhar de perto, cobrando o julgamento pela morte do menino Miguel", escreveu Felipe Neto no Twitter. " Quanto vale a vida de um menino preto? 20 mil reais? As unhas perfeitas? Mais uma mãe preta chorando a vida do seu filho sendo banalizada de forma cruel", postou Ludmilla . Nomes como Bruno Gagliasso, Anitta e Iza também se manifestaram.

Não é a foto do choro de uma mãe devastada que devemos compartilhar. É essa abaixo.



Sari Gaspar Cortes Real, mulher do prefeito de Tamandaré-PE, Sergio Hacker, solta por uma fiança de 20 mil reais.



Vamos acompanhar de perto, cobrando o julgamento pela morte do menino Miguel. pic.twitter.com/y9VChiKsht — Felipe Neto ??? (@felipeneto) June 5, 2020









Quanto vale a vida de um menino preto? 20 mil reais? As unhas perfeitas? Mais uma mãe preta chorando a vida do seu filho sendo banalizada de forma cruel. Vamos cobrar JUSTIÇA por Miguel Otávio. Sari Corte Real pagou fiança e foi liberada, mas e se fosse o contrário? Diz aí — Ludmilla (@Ludmilla) June 4, 2020





A história do Miguel infelizmente é uma tragédia real. Enquanto Mirtes, a mãe, carrega a maior dor possível nas costas, Sarí, a patroa, paga fiança e está livre para voltar pra casa. E SE FOSSE AO CONTRÁRIO? #JustiçaPorMiguel #VidasNegrasImportam — IZA (@IzaReal) June 4, 2020





Justiça por Miguel - Assine a petição https://t.co/v0CBIhi4v4 — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) June 4, 2020





Que #justiçapormiguel é possível? Como se faz pra tirar a dor dessa mãe? Dessa família? Por que essa mulher estava TRABALHANDO em meio à pandemia?



Todos os dias nos sobram perguntas. As respostas estão na cara. Na pele. — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) June 4, 2020