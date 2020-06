No mês do doador, Fhemeron reforça importância da doação de sangue em Rondônia

.

A pandemia da Covid-19 fez os hemocentros do Brasil registrarem queda nos estoques de sangue. Por este motivo, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS), adotou o agendamento por telefone e horário diferenciado para evitar aglomeração de pessoas e a contaminação do coronavírus.

"A doação de sangue é segura, não havendo riscos para quem doa. No entanto, ressaltamos que nesta campanha, devido à pandemia, estamos atentos a todos os protocolos para evitar o contágio da doença. Higienizamos frequentemente o ambiente e os profissionais que realizam a captação estão preparados para receber os doadores de sangue em condições seguras", enfatiza a assistente social e gerente de captação da Fhemeron, Maria Luíza Pereira.

Antes da pandemia, para ser um doador, era necessário ter entre 18 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar bom estado de saúde. Agora, por conta do coronavírus, algumas medidas estão sendo adotadas antes da coleta.

"Os indivíduos que apresentarem sintomas respiratórios e febre, que tiveram contato com alguém positivado para Covid-19, ou manifestou os sintomas, não podem realizar qualquer tipo de doação pelo período mínimo de 30 dias", destaca Luíza.

ESTOQUES BAIXOS

Recentemente a Fhemeron estava com o estoque em baixa dos tipos sanguíneos O negativo e O positivo, e mesmo contando com a ajuda dos policiais civis e das Forças Armadas, o estoque permanece em situação de alerta. "Quero explicar que esses tipos sanguíneos são os que mais transfundem. Ocorre que os atendimentos de urgência e emergência não podem parar, e pacientes em tratamento contra o câncer precisam constantemente de transfusões sanguíneas", destaca a gerente.

CAMPANHAS

Doar sangue é um ato voluntário, e é necessário que as pessoas estejam imbuídas desse espírito para que o estoque e o atendimento às demandas da Fhemeron sejam mantidos.

"As campanhas e parcerias são importantíssimas. Graças às ações e incentivo do 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5° BEC), da 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl) e da Polícia Civil, a Fundação tem recebido, diariamente, dois doadores, e isto tem nos ajudado muito", frisa a gerente de captação.

LIVE SOLIDÁRIA

No próximo domingo (7), às 19h, será realizada a Live Solidária Teixeirão, que contará com apresentação musical de soldados da Polícia Militar do curso Teixeirão.

A ação é em prol do Hospital de Amor e para incentivar a doação de sangue e o cadastro de doadores de medula óssea. "A live será transmitida no canal PMRO TV e na página do Facebook CFSD Teixeirão", informa Maria Luiza.

REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DOADOR DE SANGUE

- Estar em boas condições de saúde;

- Ter entre 18 e 69 anos de idade;

- Jovens entre 16 e 17 anos poderão doar acompanhados dos pais ou responsáveis legais;

- Ter peso acima de 50 kg;

- Estar alimentado, evitando alimentação gordurosa (aguardar três horas após o almoço);

- Homem pode doar até 4 vezes ao ano, em intervalos de 60 dias (dois meses);

- Mulher pode doar até 3 vezes ao ano, em intervalos de 90 dias (três meses);

- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS

- Estar gripado ou com febre;

- Estar grávida ou amamentando;

- Estar em tratamento médico;

- Ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação (12 horas);

- Ter tatuagem feita há menos de um ano;

- Ter feito endoscopia digestiva nos últimos seis meses;

- Ter adquirido malária nos últimos 12 meses.

IMPEDIMENTOS DEFINITIVOS

- Ter sido acometido por doença de Chagas;

- Ter sido acometido por hepatite após os 11 anos de idade;

- Ter sido exposto à situação ou comportamento que levem a risco acrescido para infecções sexualmente transmissíveis

ENDEREÇO DOS HEMOCENTROS

Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia - Porto Velho

Rua Benedito de Souza Brito, s/nº, Setor Industrial

CEP 76.821-080. Porto Velho / Rondônia

Telefones (69)3216-2234/2204 ou 0800 642 5744

Horários de funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h15 às 18h30

Sábado - 7h15 às 12h

Unidade de Coleta e Transfusão de Ariquemes

Rua: Cassiterita, nº 3613 - Centro

Ariquemes - RO. CEP 76872-874

Telefone: (69) 3535-2659

Horário de funcionamento: 7h às 13h

Unidade de Coleta e Transfusão de Ji-Paraná

Rua: Vilagran Cabrita, nº 1440 - Centro

Ji-Paraná - RO. CEP 76872872

Telefone: (69) 3421-1615

Horário de funcionamento: 7h às 13h



Unidade de Coleta e Transfusão de Rolim de Moura

Av. Cuiabá Nº 5424, Bairro Planalto ao lado do Hospital Municipal.

Rolim de Moura - RO. CEP 76940-000

Fone: (69) 3442-1328

Unidade de Coleta e Transfusão de Cacoal

Av. Malaquita, s/nº - Bairro Josino Brito.

Ao lado do Hospital Regional.

Cacoal - RO. CEP 76962308

Telefone: (69) 3441-0821

Horário de funcionamento: 7h às 13h

Hemocentro Regional de Vilhena

Av. Jô Sato, nº 405 - Bairro Nova Vilhena.

Vilhena RO - CEP: 76980-000

Telefone: (69) 3341-0821

