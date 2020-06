Eclipse lunar: saiba como o fenômeno vai influenciar a sexta-feira

Nesta sexta-feira (5), às 17h49 (horário de Brasília), vai acontecer um eclipse penumbral lunar . Com Lua Cheia no signo de Sagitário, o fenômeno promete finalizar a semana mexendo com as emoções, principalmente no que diz respeito ao passado.

FreePik Com a Lua cheia em Sagitário, o eclipse desta sexta-feira (5) promete mexer com as emoções

"Eclipses são momentos que trazem à tona questionamentos, problemas e situações que estavam ‘escondidos’ e são trazidos à luz", explica a astróloga Paula Bueno (@paulabuenob e @astralnews no Instagram). Ela acrescenta que tudo o que envolve a lua trata de processos emocionais (inconscientes ou não) e do passado. Isso quer dizer que esses assuntos serão o foco da sexta-feira.

Paula ainda explica que a Lua cheia em Sagitário estará em oposição ao Sol em Gêmeos. Dessa forma, quem tem lua, ascendente ou outros planetas importantes em Sagitário e Gêmeos serão os mais afetados, assim como Aquário, Leão, Libra, Áries e Peixes.

No entanto, todos podem sentir e aproveitar os efeitos do eclipse . "É um momento de se libertar de sofrimentos, fantasmas e mágoas do passado, até mesmo de um estilo de vida baseado em crenças limitantes, dogmas ou verdades que não fazem mais sentido no presente", orienta.

Como aproveitar o eclipse?

"Como todo evento astronômico especial, é uma oportunidade de tirar um tempo para observar o céu, entrar em contato com a natureza se for possível, meditar e refletir sobre os próprios sentimentos, emoções e desejos", fala. Paula diz que é a chance de reavaliar a própria vida, principalmente no que diz respeito às próprias emoções, desejos e carências. A dica é aproveitar para elaborar novas metas e objetivos.

Também é um momento propício para se analisar e reavaliar escolhas e propósitos. Neste período de quarentena e isolamento, a astróloga sugere aproveitar para cuidar mais de si fisicamente e emocionalmente. "Observe o quanto as necessidades de amor e afeto tem sido atendidas e o que tem faltado para ir em busca da satisfação dos próprios desejos e de uma vida mais plena e realizada".