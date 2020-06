Neymar xinga namorado da mãe de "viadinho" em áudio atribuído a ele

O jornalista Leo Dias divulgou na noite desta quinta-feira (4) um suposto áudio atribuído ao jogador Neymar no qual ele e os amigos xingam e falam sobre ameaçar a vida de Tiago Ramos, namorado de sua mãe. Tiago e Nadine se envolveram numa polêmica recentemente quando uma ambulância teve de ser chamada para cuidar de ferimentos no braço do rapaz após uma briga do casal.



No áudio vazado, Neymar teria contado detalhes da briga que Tiago teve com sua mãe na última terça-feira (2) e fala que Nadine mentiu sobre a situação. Segundo ele e os "parças", seria impossível a versão de que Tiago teria sofrido um acidente doméstico por conta da geografia do local.

Então, de acordo com o áudio, Neymar teria xingado o namorado da mãe de "viadinho" e "dá o cu do caralho". Em seguida, os amigos do jogador cogitam "matar" e "enfiar uma vassoura" em Tiago Ramos.

O jogador ainda não se manifestou sobre a veracidade da conversa. Ouça na íntegra o áudio divulgado por Leo Dias: