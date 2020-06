As pessoas estão se perguntando o que está acontecendo com o "Triturando"

As emissoras estão tendo que se reinventar neste período de quarentena com os poucos recursos que sobraram. Mesmo assim, o SBT parece não estar agradando o "Triturando" em sua programação da tarde. O programa de fofocas desta quinta-feira (4) causou espanto nas pessoas ao levantar uma enquete sobre como os telespectadores preferiam morrer . "Esfaqueado, com tiro de revolver ou envenenado?", questionavam os apresentadores.





No Twitter, memes surgiram com o tema inusitado do programa. Mas a real é que muitos estão sem entender o que se passa com a emissora e outros tantos estão decepcionados com o desperdício do talento de Chris Flores , que compõe o elenco do Triturando. "Como o @SBTonline sujeira Chris Flores e os demais integrantes do #Triturando a um vexame desses?", questionou um usuário da rede social.



"O que está acontecendo com o Silvio Santos ?", questionou uma segunda internauta. Outro ainda suplicou: "Alguém enterra este programa!". Confira as reações ao tema inusitado proposto pelo " Triturando ":

A pauta de amanhã no Triturando:



"O que você prefere?

Morrer de covid, morrer de fome ou ser morto em manifestação antirracista e antifascista?" https://t.co/ptemEzgfRC — helô (@serendipityer) June 4, 2020





Record afundando com os mutantes e o SBT vai se afundar ainda mais com o triturando pic.twitter.com/q0eml6T82B — pAuLo cRaZy (@paulo2crazy) June 4, 2020





Enquanto isso, no SBT pic.twitter.com/SwtMPdLJ1r — DISTRIBUIDOR DE MEMES e AGITADOR CULTURAL (@matheuslaneri) June 4, 2020













Como o @SBTonline sujeira Chris Flores e os demais integrantes do #Triturando a um vexame desses? pic.twitter.com/hzpx4iCMmm — Duh Secco (@DuhSecco) June 4, 2020