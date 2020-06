Alcione diz ter "vontade de encher de porrada" o presidente da Fundação Palmares

Em uma live ao lado da sambista Teresa Cristina, Alcione foi bem direta ao dizer que deseja encher o presidente da Fundação Palmares "de porrada". A indignação da cantora é por causa de um pronunciamento bastante polêmico em um áudio vazado de Sérgio Camargo .

"Hoje eu vi aquela matéria do zé ninguém lá da Fundação Palmares. Ainda dou na cara dele para parar de ser um sem noção", contou.

"A gente vê tanto sofrimento. Você vê os negros americanos naquela batalha, por causa daquele senhor que morreu com aquele filha da mãe com o joelho nele. A gente vê as coisas que acontecem no Brasil, com bala perdida e tudo. Então a gente vê uma pessoa da nossa cor falando uma besteira daquelas, tenho vontade de arrancar da televisão e encher de porrada pra virar gente", completou Alcione .