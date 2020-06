Descubra como ajudar o meio ambiente tendo consciência na hora da compra!

Dia 05 de junho é comemorado o dia internacional do meio ambiente . Decretado em 1972, o dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo mostrar à população a importância dos cuidados com o meio ambiente, que até então eram considerados inesgotáveis.

Hoje sabemos que utilizamos muito mais recursos naturais do que a natureza consegue regenerar, resultando em um déficit que para suprir todo o nosso consumo precisaríamos de um planeta e meio.

Esta data mais que importante nos faz refletir em nossas ações e no planeta que iremos deixar para as futuras gerações. Dando a devida importância ao desenvolvimento sustentável, como diz o Brundtland "Precisamos satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades".

Leia também: confiança e estilo na quarentena com as tendências de inverno 2020

Infelizmente a moda ocupa a segunda colocação nos segmentos que mais poluem oo mundo. A indústria têxtil é muito cruel com a natureza, sendo responsável por 20% de toda a poluição de água potável e também responsável por 10% do Co² gerado no planeta.

Leia também: os novos caminhos da moda e as novidades da temporada

A boa notícia é que já existem diversas marcas e ativistas da moda - como o movimento Fashion Revolution - que coloca em pauta todas essas informações com a finalidade de alertar as pessoas a necessidade de consciência na hora da compra.

O cenário atual que estamos vivendo acelerou este processo, fazendo com que as marcas tenham mais propósito e responsabilidade com o impacto ambiental gerado.

Muitos especialistas apontam o futuro da moda circular, com a economia colaborativa e regenerativa, uma forma de trazer a expressão do tempo e espaço de maneira justa com as pessoas e com o meio ambiente .

Leia também: a virada da década e as novas perspectivas do futuro da moda

Mas como agir de forma consciente unindo a moda com o meio ambiente?

O verdadeiro significado da moda é servir a humanidade como suporte de expressão, se tornando o reflexo do tempo e espaço, despertando diversos movimentos culturais. A moda é uma ferramenta de autoconhecimento, para entender o seu estilo e criar uma comunicação verdadeira com o mundo. O que traz autoconfiança, amor-próprio e muita atitude para você ir em busca dos seus objetivos. Indo muito além do que se basear no que as influencer digitais estão usando ou o famoso "está na moda".

Então para celebrar o dia mundial do meio ambiente, viemos trazer 4 atitudes que amenizam o impacto ambiental, veja só!

1 - Conhecer o seu estilo, investir em uma consultoria de imagem e identificar as peças que te representam, valorizam o seu corpo e o seu tom de pele. Isso é uma grande contribuição com o planeta, já que na hora da compra você irá optar por peças que irá usar por muitos anos, evitando adquir itens que não fazem sentido no seu guarda roupa.

2 - Comprar de marcas independentes, locais e com foco em sustentabilidade, incentivando os microempreendedores e estilistas brasileiros que estão começando. Além de que as marcas menores tem um cuidado muito maior durante as suas produções, como reutilização dos resíduos, peças com qualidade que irão durar por anos, e claro muita autenticidade.

3 - Reutilizar o máximo que conseguir as suas roupas antes de descartá-las, e doar para instituições responsáveis que saibam a melhor maneira de fazer as doações. Mas caso as roupas não estiverem em bom estado, existem ongs que transformam peças antigas em cobertores para moradores de rua.

4 - Evitem comprar roupas falsificadas e consumir em fast fashion. As produções de roupas falsificadas são clandestinas, possuem zero responsabilidade com o planeta e com o consumidor. Mas caso você consuma fast fashion, compre com consciência: essa peça faz parte do seu estilo? Ela possui um acabamento e tecido bom? E principalmente use o máximo que conseguir.

E por último uma dica extra, questione quem faz suas roupas e qual o propósito da marca? Qual a responsabilidade ambiental que ela possui? Dessa forma você terá certeza que está fazendo um bom negócio com a sua identidade e responsabilidade com nosso planeta.

Essas foram algumas dicas e informações em que acreditamos, gostou da matéria? Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre a indústria da moda e a responsabilidade com o meio ambiente .