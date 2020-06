PlayStation 5 é tão rápido que Epic Games teve que reescrever seu motor gráfico

Reprodução Controle DualSense do PlayStation 5





O PlayStation 5 é tão rápido que a Epic Games teve que reescrever seu motor de jogo Unreal Engine para se adaptar ao novo console, aumentando o desempenho. A afirmação foi feita por Nick Penwarden, vice-presidente de engenharia da Epic Games, em entrevista ao site VG247.

O principal diferencial que torna o PS5 tão rápido é a presença de um SSD de alta velocidade utilizado para armazenamento. Ele garante que o tempo de carregamento de jogos e renderização de cenários seja muito curto, a ponto de se tornar imperceptível para os jogadores.

"O PS5 entrega um grande salto tanto na computação quanto no desempenho gráfico, mas sua arquitetura de armazenamento é também realmente especial", afirmou Penwarden.

Depois de testar o Unreal Engine no novo PlayStation , a equipe da Epic Games acabou reescrevendo-o, a fim de tornar o motor de jogo mais eficiente.

E as melhorias feitas não devem ficar apenas no novo console da Sony. O CEO da Epic Games, Tim Sweeney, afirmou que a Microsoft também será beneficiada pelo novo Unreal Engine no Xbox Series X.