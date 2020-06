Lembra dela? Lady Lu fala de depressão e abstinência após relacionamento

Lady Lu, que foi uma das mulheres mais desejadas dos anos 1990, foi entrevistada pela jornalista Lisa Gomes em seu canal "Lisa Leve e Solta", no YouTube. A cantora, dona do hit " Loucura Loucura ", falou que está sem namorar há um ano após ter ficado traumatizada por um relacionamento frustrado.

Claudio Augusto/FotoRioNews Famosos vão a festa de 84 anos e 60 de carreira de Ângela Maria





"Cheguei a fazer tratamento com psicólogo pra me recuperar desse relacionamento. Fiquei muito desiludida, achei que fosse durar a vida toda. É difícil quando a gente gosta de alguém e não dá certo, eu sofri muito, a gente terminou de repente, estávamos juntos há muito tempo. Ele acabou porque eu não queria ter filhos, vivia no meu trabalho, e vivíamos momentos diferentes. Ele queria que eu parasse de trabalhar. Eu cheguei a entrar em depressão, fiz terapia e aí comecei a entender, porque acho que ele também tinha o direito de ter a vida dele. Ficamos cinco anos, sinto falta porque a gente tinha uma vida muito legal, compartilhava muitas coisas".

Após o término, Lady Lu ficou quatro anos sem sexo . "Depois desse relacionamento eu fiquei 4 anos sem ninguém. Tinha muito medo de me apaixonar de novo, e medo de me entregar pra alguém e me machucar", desabafa.