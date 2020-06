Depois de Caio Castro, outras casas de famosos viralizam; veja fotos

Depois de Caio Castro dividir opiniões com a decoração de seu apartamento em São Paulo, os internautas decidiram explorar (e avaliar) mais casas de famosos. Agora, mais três casas entram na disputa: a de Liniker, de Nando Reis e de Sabrina Sato.

"Sou time Nando Reis ", escreveu uma fã, ao compartilhar a decoração. Segundo matéria publicada na revista Casa Vogue de julho de 2015, a residência, localizada no Pacaembu, em São Paulo, ganhou um apelido: Casa Rosa. Tudo porque Nando, sentindo que faltava uma cor ao imóvel, pediu que as paredes externas fossem pintadas de quatro tons de rosa diferentes. Todas as ideias, antes, foram aprovadas pelo arquiteto e amigo do cantor Paulo Alves.

falando em casa, descobri que a casa do Nando Reis é incrível pic.twitter.com/1zOg0Ti4oq — Sarah (@sarahjimenez_) June 3, 2020





Tem também quem é do time da cantora Liniker , que esbanja estilo na decoração de sua casa. "Que sonho de casa, tinha que ser dela mesmo, exala elegância e paz", comentou uma internauta. Segundo matéria da revista Casa e Jardim , a casa da cantora é alugada, tem 90 m² e fica na capital paulista.

falando em casa, já viram a da liniker? pic.twitter.com/FG2hwduKEw — nicooly (@nicooly) June 4, 2020





E todo o processo de decoração da residência da cantora, que tem muitas referências praianas e retrôs, está registrado no canal do designer Paulo Biacchi no YouTube:









Quem também tem inspirado os internautas é Sabrina Sato, que teve a decoração de sua casa aprovada pelos arquitetos de plantão do Twitter. O duplex de 655 m², segundo informações da revista Vogue , fica localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo. Cada detalhe foi pensado pelo arquiteto Arthur Casas. Vamos ao tour:

Casa de famoso brasileiro que acho de muito bom gosto é a da Sabrina Sato pic.twitter.com/L6sOSpXDFM — mundinho fetch the bolt cutters br (@ly_carr) June 4, 2020