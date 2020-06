Micro videogame: Sega lança console retrô que cabe na palma da mão

Reprodução/YouTube/Sega Micro console tem 8 centímetros





Lançado em 2016 o NES Classic Edition, da Nintendo , inaugurou uma onda de "consoles retrô" miniaturizados, celebrando os grandes jogos de gerações passadas. Desde então tivemos versões pequeninas do Super NES, PlayStation, Mega Drive, TurboGrafx-16 e NeoGeo, só para citar alguns.

Mas parece que aos olhos da Sega estes consoles ainda são grandes demais. Para celebrar seus 60 anos a empresa decidiu testar os limites da miniaturização e anunciou nesta quarta-feira (03) o Game Gear Micro, uma versão bem pequena de seu primeiro portátil.





Lançado em 1990, o Game Gear era basicamente uma versão portátil do Master System, equipado com tela colorida e criado para concorrer com o Game Boy , da Nintendo. Entretanto era maior, mais caro e devorava baterias, o que prejudicou seu sucesso no mercado.

A Sega vendeu 10 milhões de unidades do console nos 10 anos em que foi produzido, em contraste aos mais de 118 milhões de unidades do Game Boy original vendidas pela Nintendo em 14 anos. Ainda assim, o Game Gear tem um grande catálogo de bons jogos e muitos fãs ansiosos por celebrar seu legado.

O Game Gear Micro tem 8 cm de largura e 4,3 cm de altura (menor que consoles como o GameBoy Micro, da Nintendo, ou um iPod Nano de 4ª Geração), com uma tela colorida de apenas 1,15 polegadas. Ou seja, está mais para "chaveirinho high-tech" e um rápido passatempo do que para um console no qual você vai investir horas de jogo.

Ainda assim é um console completamente funcional, alimentado por duas pilhas AAA ou uma porta USB. A Sega está apostando no colecionismo e lançando quatro modelos, nas cores preta, vermelha, amarela ou azul, cada um com quatro jogos diferentes na memória.

A versão preta tem Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Outrun e Royal Stone. A azul tem Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale e Baku Baku Animal. A vermelha tem Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, Columns e The GG Shinobi.

Por fim, a versão amarela é para os fãs da série de RPGs Shining Force e tem Shining Force Gaiden: Ensei - Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict e o puzzle Nazo Puyo: Arle no Roux.

Quem comprar um pacote com todos os quatro modelos levará um brinde especial: uma versão em miniatura da Big Window , uma lente que era acoplada ao console para ampliar o tamanho da tela.

O Game Gear Micro já está em pré-venda no Japão por US$ 50 cada (cerca de R$ 250), com entrega prevista para o dia 6 de Outubro. Ainda não há informações sobre o lançamento no exterior.