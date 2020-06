Salário de meio milhão de Gottino gera climão na sua volta à Record

O jornalista Reinaldo Gottino deixou a CNN Brasil para voltar a Record TV como uma das grandes estrelas do canal. Para conseguir isso, a emissora ofereceu um salário de cerca de R$ 500 mil e, segundo o Notícias da TV , isso tem gerado certa ciumeira nos bastidores. Vale lembrar que, devido à crise relacionada ao coronavírus, alguns apresentadores tiveram o salário reduzido.

Divulgação/ Record TV Reinaldo Gottino terá salário de aproximadamente meio milhão





Gottino volta a assumir o "Balanço Geral" na próxima segunda-feira (8) e a Record TV espera com isso voltar a liderar a audiência no período da tarde. Com isso, Geraldo Luís , que já perdeu seu programa dominical para Sabrina Sato, sai como um dos mais prejudicados. De acordo com o Notícias da TV , ele ficou sabendo que não voltaria a apresentar o jornal pela imprensa.

Geraldo Luís pode ganhar um programa diário a noite para competir com Ratinho, mas ainda não é certo e seu contrato está para vencer. Outra estrela da Record TV afetada é Luiz Bacci , que com o "Cidade Alerta" é responsável pela maior audiência da emissora, isso porque Gottino vai ganhar cinco vezes mais que o Menino de Ouro.

Já Rodrigo Faro , principal nome da área de entretenimento da emissora, adiou o recebimento de parte do salário para que sua equipe não seja demitida. A volta de Gottino com um salário tão expressivo deve dificultar futuras negociações da Record TV com outros funcionários que, dificilmente, aceitarão ter o salário reduzido.