Mesmo com testes rápidos para Covid-19 sendo realizados pelo Governo, municípios devem enviar amostras para exames de PCR ao Lacen

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa que todos os 52 municípios de Rondônia devem continuar fazendo a coleta de amostras de secreção nasofaringe, utilizando swab na cavidade nasal e garganta, para realização dos exames através da técnica de RT PCR (diagnóstico) em tempo real, considerada padrão ouro para a detecção do vírus SARS-COV-2. Mesma metodologia utilizada no Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen-RO).

O secretário de Saúde, Fernando Máximo, ressalta que todos os municípios precisam fazer as coletas e enviar para o laboratório, pois esse é o principal protocolo de diagnóstico do Ministério da Saúde. "O Lacen está com uma força-tarefa pra realizar esses exames e, principalmente, não há falta de kits de exames. Mas, em relação aos Kits de coleta para swab, todos os municípios devem ter os seus. Devem se planejar e comprar para continuar fazendo a coleta e enviando ao Lacen, independente dos testes rápidos, pois este tem critérios mais específicos e o PCR é considerado padrão ouro”.

Desde os primeiros casos do novo coronavírus no Estado, o Lacen iniciou os trabalhos de forma intensa e reorganizou suas atividades, remanejando equipes de outros setores para fortalecer a rede de atuação direta ao enfrentamento da pandemia. Ao longo destes dois meses, a unidade estendeu o horário de funcionamento para três turnos de trabalho e tem atuado aos finais de semana e feriados para atender a demanda crescente pelo exame.

O Lacen completou dois meses realizando os exames para detecção do novo coronavírus para todo o Estado no dia 19 de maio. "Nesse período, aproximadamente, 13 mil exames foram feitos. Atualmente, o Lacen recebe em média 300 amostras por dia. Os resultados ficam prontos em até 72 horas, com algumas exceções, por exemplo, quando há necessidade de repetição do exame”, explica a diretora do laboratório, Ciciléia Correia.

