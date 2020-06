Morre a cantora gospel Fabiana Anastacio, vítima da Covid-19

A cantora gospel Fabiana Anastacio Nascimento morreu nesta quinta-feira (4). Ela acabou não resistindo após ter complicações relacionadas à Covid-19 . A notícia foi divulgada pela família da cantora nas redes sociais.

Reprodução Fabiana Anastacio morreu após cerca de uma semana internada





"Deus decidiu levar, nossa (Fabiana Anastacio Nascimento) para os seus braços. Obrigado a todos pelas orações, ao longo do dia será postado mais informações. Te Adorarei, te adorarei, quando chegar aí no Céu te adorarei", publicou a família no Facebook oficial da cantora gospel .





Fabiana já estava há uma semana internada em um hospital de São Paulo e, para ajudar no tratamento, a família fez uma vaquinha online e conseguiu arrecadar R$ 15 mil. Ela era casada com o pastor Rubens Nascimento e deixa três filhos.

Carreira

A cantora, que nasceu em Santo André, no ABC Paulista, começou cantando nas igrejas e, após ter um vídeo divulgado no YouTube, ganhou projeção. O primeiro disco foi lançado em 2012 e, depois disso, Fabiana lançou mais outros dois trabalhos. Antes de contrair a Covid-19, ela chegou a fazer uma live para os fãs.