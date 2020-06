Polícia Militar inova em Cacoal e lança ferramenta digital que facilita o acesso da comunidade com o 4°BPM

.

Com apenas um clique ou um toque na tela do celular, o cartão digital e interativo, lançado pelo 4° Batalhão de Polícia Militar em Cacoal, direciona os usuários para qualquer um dos canais de comunicação disponibilizados para aproximar ainda mais a população da Corporação de Rondônia.

O cartão direciona automaticamente o usuário para a chamada telefônica, endereço de e-mail, WhatsApp da Central de Operações (190), site da Polícia Militar de Rondônia e, também, para a caixa de mensagens das redes sociais do 4°BPM, as páginas no Facebook e Instagram. No cartão consta, ainda, o endereço do 4° Batalhão, com o localizador disponibilizado pelo Google Maps.

A ideia para mais essa ferramenta partiu da Seção de Comunicação Social do 4º BPM e foi desenvolvida pelo 2° sargento PM Thiago Gregório. Policial Militar desde 2010, o 2º sargento tem grande facilidade com artes gráficas e tecnologias, e o cartão interativo se tornou mais uma ação de sucesso da Seção, que tem usado todas as ferramentas possíveis para promover uma verdadeira revolução tecnológica na Comunicação do batalhão.

“O cartão trata-se de uma arte no formato PDF, que pode ser compartilhada e cuja interatividade facilita o contato do cidadão com a PM. Por exemplo, uma mulher vítima de violência doméstica, com o cartão interativo em seu celular, ela pode contatar a Polícia Militar de forma mais prática, rápida e até mesmo discreta, através de um clique, para denunciar qualquer violência”, explica o 2° sargento PM Thiago.

O cartão também é uma ferramenta 100% ecológica, uma vez que fornece informações úteis aos cidadãos, de forma totalmente digital.

SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 4°BATALHÃO

Implantada pelo atual comandante do 4° BPM, major PM José Carlos França, a Seção de Comunicação Social surgiu com o objetivo de dar transparência à atuação da Polícia Militar. Tendo à frente a capitã psicóloga Márcia Francisca, a unidade conta ainda com a 2ª sargento PM Carliane da Penha e o desenvolvedor do cartão interativo do 4°BPM, 3° Sargento Thiago Gregório.

“O objetivo da Seção tem sido alcançado, que é dar transparência sobre as ações desenvolvidas e promover uma aproximação com a comunidade, através da interação nas mídias sociais e da melhoria da comunicação com a imprensa local, que evoluiu bastante e é elogiada tanto pelos profissionais da imprensa, como pelos policiais”, ressaltou o comandante do 4°BPM. Major França também ressaltou os benefícios para a comunicação interna, incluindo as ações voltadas à valorização do policial militar.

