Tie-dye: veja como usar a tendência queridinha das famosas

Os meses de quarentena nos mostraram que não há nada melhor do que roupas confortáveis para ficar em casa. E a volta do tie-dye prova que é possível transformar a camiseta e o moletom do dia a dia em algo divertido. Manu Gavassi, Dua Lipa e outras famosas sabem disso e já aderiram a tendência .

Leia também: Manu Gavassi inspira tendências; veja como usar 5 ideias

Reprodução/Instagram A tendência do tie-dye voltou com força nos looks confortáveis das famosas durante a quarentena

Para quem está pensando em entrar na onda e usar o tie-dye , os looks das celebridades mostram que essa moda é versátil e combina com tudo. Dá para usar um conjuntinho, como Manu e Cleo, só uma camiseta, como Sophia Abrahão e Camila Coelho, ou um moletom soltinho, como mostram Dua Lipa e Maisa.

Reprodução/Instagram Dá para usar o tie-dye em peças variadas: moletom, camiseta, vestido e até meia

Outra vantagem do tie-dye é que dá para fazer em casa. Basta ter uma peça de roupa branca e corante (em alguns casos, também vai água sanitária). Além de ser uma forma de dar uma cara nova a algo que já estava esquecido no armário, o processo pode ser bastante divertido.



Leia também: Nail art tie-dye é a nova moda; inspire-se



As youtubers Maju Trindade e Nienke Helthuis colocaram a mão na massa para fazer própria peça colorida. A dica é deixar a criatividade te guiar! Não precisa ficar restrita à camiseta. Também pode tingir calça, vestido e até meia.

Veja os tutoriais de como fazer tie-dye :