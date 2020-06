Durante pandemia, Huawei lança celular com termômetro infravermelho

Reprodução Novo celular da Huawei consegue medir temperatura





Em meio à pandemia de Covid-19 , a chinesa Huawei anunciou um novo celular, que conta com um recurso interessante para esta época: uma função de termômetro infravermelho, que permite conferir temperaturas de superfícies, alcançando entre -20°C e 100°C.

Foram dois aparelhos anunciados pela Huawei, lançados como parte da linha Honor. Os modelos são o Honor Play 4 e o Honor Play 4 Pro , que são modelos premium como tantos outros no mercado. O celular com termômetro é uma versão especial do 4 Pro, o que significa que também há uma variação do aparelho sem essa capacidade, como aponta o site Android Police .

Leia também: Anel com inteligência artificial prevê sintomas de Covid-19



Como o nome indica, o Pro é a versão mais avançada entre os dois modelos. Ele conta com um chipset Kirin 990, da própria Huawei , com 8 GB de memóra, e uma tela de 6,7 polegadas com resolução Full HD+. São quatro câmeras : na traseira, a lente principal acompanha um sensor de 60 megapixels, enquanto o sensor telefoto é de 8 megapixels; na frente, há um sensor principal de 32 MP, enquanto o secundário, ultra-wide, é de 8 MP.

Já o outro aparelho tem um painel de 6,8 polegadas Full HD+, utilizando um processador um pouco mais simples, um MediaTek Dimensity 800 5G, com opções de 6 GB ou 8 GB de memória RAM. Ele conta com cinco câmeras: na frente há um sensor principal de 64 MP, um ultra-wide de 8 MP e dois sensores de 2 MP, sendo um deles voltados para fotos macro, e outro para reconhecimento de profundidade. Já na frente há uma câmera para selfies de 16 MP.

Os dois modelos também se distinguem em relação a bateria. O Honor 4 Play tem capacidade de apenas 4.300 mAh, com sistema de recarga de 22,5 Watts, enquanto o Pro tem 4.200 mAh, mas se recarrega mais rápido utilizando um sistema de 40 Watts.

O modelo Play 4 chega ao mercado chinês por 1.800 yuan, equivalente a R$ 1.280. Já o Play 4 Pro custa 2.900 yuan, equivalente a R$ 2.060, mas quem quiser a versão com termômetro terá que desembolsar 3.000 yuan, ou R$ 2.130.