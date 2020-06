José de Abreu anuncia em live com Lula que sairá da Globo após 40 anos de casa

O ator José de Abreu, de 74 anos, participou de uma live com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última quarta-feira (3) e revelou que seu contrato fixo com a Globo termina no próximo dia 30 de junho. O artista somou cerca de 40 anos na emissora e seu último trabalho foi em "A Dona do Pedaço", em 2019.

Leia também: Zé de Abreu ameaça Regina Duarte: "Sei o que fizemos na sua casa"



Divulgação José de Abreu deixará a Globo e vai tentar carreira internacional





"Eu acabei de fechar um destrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Tive uma boa conversa com [o diretor artístico Carlos Henrique] Schroder na semana passada. Vou me desligar no dia 30", contou José de Abreu que passou cerca de dois meses negociando sua demissão.

Leia também: Alexandre Frota alfineta José de Abreu em vídeo: "Gosta de uma p***ca"

Vivendo na Nova Zelândia com a noiva Carol Junger, de 22 anos, o ator quer se reinventar. "Agora vou tentar carreira internacional . Vou me renovar. Estou aqui [na Nova Zelândia] melhorando meu inglês", contou.

Mesmo não tendo mais um contrato fixo com a Globo , José de Abreu pode voltar para algum projeto específico. Essa é a intensão da emissora, pagar os artistas por projeto, tanto que nomes do alto escalão, como Malvino Salvador, Bianca Bin, Malu Mader e Bruno Gagliasso, já não são mais exclusivos do canal.

Leia também: José de Abreu detona Regina Duarte na Secretaria de Cultura



Durante a carreira, José de Abreu interpretou grandes personagens e começou na TV em 1980, na novela "As Três Marias". Na Manchete, participou de "Pantanal", em 1990, e "Ana Raio e Zé Trovão", em 1991. A volta para a Globo aconteceu em 1992, quando participou de "Perigosas Peruas". Em 2012, o ator viveu o vilão Nilo, no sucesso "Avenida Brasil".