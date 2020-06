Sogro de Nego do Borel chama cantor de "oportunista egocêntrico"

O sogro de Nego do Borel, Luiz Fernando Barreiros , voltou a criticar o namorado da filha Duda Reis e chamou o cantor de "oportunista e egocêntrico". Na semana passada, a mulher de Luiza, Simone, Barreiros, também criticou o genro .

"Sempre criamos nossas filhas com muito amor e com os valores e princípios que nos fizeram ser o que somos! Demos o nosso melhor. (...) No entanto, é muito triste ver a escolha de uma filha, cujo final já está escrito! E não será bom", escreveu o sogro de Nego do Borel nas redes sociais.

O pai da modelo disse que se assustou quando o funkeiro disse que até os 15 anos "achava bonito ver um homem bater em mulher". "Ostentação, desrespeito, infantilidade, desprezo ao conceito de família, ausência de valores e de princípios, oportunista, egoísta, egocêntrico, avesso ao conhecimento é o que o define", atacou.

"Faz parte da geração ostentação, em que acham que o dinheiro compra tudo! Não compra! Minha filha nunca precisou do dinheiro dele! O resultado dessa relação: afastamento da família, dos amigos, perda de oportunidades, tristeza! Não é uma pessoa do bem! O histórico fala por si só! Não vamos desistir de mostrar a verdade", finalizou o sogro de Nego do Borel .