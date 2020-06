Bárbara Evans mostra as fotos do seu casamento virtual durante quarentena

Bárbara Evans se casou no civil com o empresário Gustavo Theodoro na última sexta-feira (29) em uma cerimônia transmitida por uma live no Instagram - por causa da quarentena, nem os pais dos noivos estiveram presentes. Nesta terça-feira (2), o casal compartilhou algumas fotos inéditas do evento.

O casal está junto desde março de 2018 e ficou noivo em julho de 2019. No início do ano, antes da pandemia do novo coronavírus , Bárbara chegou a falar sobre a cerimônia. Ela aconteceria em agosto e contaria com cerca de 700 convidados, além de "muitos padrinhos famosos".

"Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aí. Aos nossos pais, padrinhos, amigos, meus fãs, todo mundo que tem um pouquinho de carinho por nós... A gente adiou o casamento pra 2021, mas o que a gente tem para falar para vocês é para não deixar nenhum sonho acabar, temos que ir atrás sempre, independentemente de qual seja. Tem dois motivos da gente ter feito esse casamento numa live: o primeiro é que tem tanta coisa triste acontecendo no mundo, a gente pensou em uma forma de levar amor e carinho para a casa de vocês, apesar de estar chorando, é de felicidade, é um sonho meu que está se realizando"

Também no Instagram, Bárbara Evans postou um vídeo reunindo os melhores momentos da cerimônia: