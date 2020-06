Ex do namorado da mãe de Neymar revela que ele é agressivo e já tentou se matar

Uma grande confusão aconteceu na noite da última terça-feira (2) entre a mãe de Neymar, Nadine, e o namorado, Tiago Ramos. Mas a notícia não surpreendeu o assessor de imprensa Irinaldo Oliver, que já se relacionou com o modelo e garante que já passou por uma situação bastante parecida em 2018.

Reprodução Irinaldo e Tiago





Em entrevista ao jornal Extra , Irinaldo contou que Tiago teve um ataque de fúria após uma briga entre os dois. O modelo teria quebrado os objetos do quarto do hotel onde eles estavam hospedados, machucado a mão ao dar um soco na mesa de vidro e ainda tentado se matar.



"Quando eu vi essa matéria [da briga dele com Nadine], eu me vi na cena. Eu avisei que ele é super agressivo. Ele está fazendo tudo que fez comigo. Ele quebrou tudo no hotel Transamérica, na Barra da Tijuca, onde estávamos hospedados. Jogou cadeiras do 20ª andar e depois se feriu ao dar um soco numa mesa de vidro, se cortando todo e ainda tentou se jogar pela janela", relembra Irinaldo, que precisou chamar uma ambulância para levar Tiago.

Segundo Irinaldo, tudo começou durante um jantar. O assessor lembra que Tiago estava bêbado e diz que a confusão aconteceu após querer terminar o namoro com ele. "Já no restaurante, ele estourou um copo de vidro na mão. Fomos para o flat, e lá ele começou a surtar, a gritar, querendo se jogar. Foi preciso um amigo que estava conosco dar um 'sossega leão' nele. Chamamos o bombeiro, que o levou para o hospital. Ele também sutou no hospital. Foi horrível".

Irinaldo estava no Rio a trabalho, mas teve que deixar o hotel após a confusão e voltar para São Paulo.

Situação recorrente

Uma pessoa do condomínio de Nadine revelou ao jornal Extra que já ouviu várias vezes Tiago alterado e barulho de objetos sendo arremeçados. Segundo o relato, nessa última vez, o namorado da mãe de Neymar estava bastante efusivo e berrando que ia se ferir. O modelo se machucou após dar um soco numa vidraça do imóvel durante a discussão e logo uma ambulância foi chamada.

Tiago chegou à Santa Casa de Santos sangrando e com um corte profundo de aproximadamente 5 cm no braço. Nadine confirmou aos médicos que o ferimento foi causado por um vidro, mas não deu maiores detalhes do acontecido. Já a assessoria de imprensa de Neymar informou que Tiago sofreu "um acidente doméstico".

"Quando ele bebe, ele é louco, quebra tudo e já tentou se matar várias vezes. Ele é psicopata no ciúme. Louco mesmo, de tentar se matar, quebrar a casa toda", disse uma fonte próxima ao modelo ao jornal Extra .