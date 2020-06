Xiaomi lança Redmi Note 9 e Note 9 Pro no Brasil, ambos com quatro câmeras

Reprodução Redmi Note 9 Pro chega hoje ao Brasil





A Xiaomi anunciou, na tarde desta quarta-feira (03), o Redmi Note 9 e o Redmi Note 9 Pro . Os smartphones chegam ao Brasil para completar a linha de intermediários, que já conta com o Redmi Note 9S, lançado em março .



O destaque das novidades apresentadas hoje são as câmeras . Ambos os smartphones vêm com quatro câmeras traseiras, capazes de entregarem resultados bastante interessantes.

No caso do Redmi Note 9 Pro, o mais poderoso da linha, a lente principal tem 64 MP, e vem acompanhada de uma grande angular, uma macro e um sensor de profundidade. Já a câmera principal do Redmi Note 9 tem 48 MP, e vem acompanhada de sensores similares ao do modelo mais premium.

Leia também: Qual Xiaomi é melhor? Entenda todas as linhas de celular da marca chinesa



O principal diferencial do Redmi Note 9 Pro no que diz respeito às câmeras é a possibilidade de ajustar recursos profissionais manualmente. Com o celular, é possível fazer fotos em modo RAW, além de gravar vídeos em 4K. De acordo com a Xiaomi , o conjunto de câmeras desse smartphone é o melhor de todos os tempos para esta linha.

Reprodução/Xiaomi Imagens feitas com as quatro câmeras do Redmi Note 9 Pro





Um recurso interessante apresentado para o celular mais básico da linha é a digitalização de documentos. O Redmi Note 9 consegue escanear textos e salvar imagens em alta qualidade, removendo sombras e otimizando a foto.

Intermediários premium



O Redmi Note 9 chega ao mercado nacional com processador MediaTek Helio G85 e 5020 mAh de bateria (com carregamento rápido de 18W). Uma das versões tem 3GB de memória RAM e 64GB de armazenamento, enquanto outra tem 4GB e 128GB, respectivamente.

O smartphone tem um design simétrico e o sensor de impressão digital fica localizado na parte traseira do dispositivo. O Remdi Note 9 chega ao Brasil nas cores verde, branco e cinza.

Leia também: Novo intermediário da Xiaomi tem zoom de 30x e faz fotos surpreendentes; veja



Enquanto isso, o Redmi Note 9 Pro tem especificações mais poderosas. O celular conta com o processador Snapdragon 720G e 5020 mAh de bateria (com carregamento rápido de 30W).O processador é acompanhado de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento.

Inovando no design, o Redmi Note 9 Pro tem o sensor de impressão digital acoplado ao botão de ligar e desligar o celular. Ele também será vendido nas cores cinza, branco e verde - esta última com sobreposição de tons.

Entendendo a linha

A família Redmi Note é a linha da Xiaomi que mais vende no Brasil e no mundo. Isso porque se trata de celulares intermediários premium , com boas especificações a um preço que não chega a ser de celulares topo de linha, o que permite que diversos públicos sejam atingidos.

A linha Redmi Note 9 tem, agora, três smartphones no Brasil. Do mais simples ao mais completo, eles se posicionam na seguinte sequência: Redmi Note 9, Redmi Note 9S e Redmi Note 9 Pro.

Preço e outras novidades

Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro começam a ser vendidos hoje no Brasil. O preço oficial do modelo mais poderoso é R$4.199, mas ele é vendido por R$3.699 na promoção de lançamento.



Leia também: Xiaomi apresenta Mi TV Stick, que transforma qualquer televisão em smart



O Redmi Note 9 custa R$2.699 na versão com 3GB de RAM e 64GB de armazenamento, e R$2.999 na versão de 4GB e 128GB. Os preços promocionais são, respectivamente, R$2.499 e R$2.699.

Além dos dois smartphones, a Xiaomi aproveitou para apresentar outros lançamentos. A empresa mostrou um projetor portátil e revelou detalhes sobre o smartphone Mi Note 10 Lite .

O celular terá quatro câmeras traseiras, sendo a principal de 64 MP, processador Snapdragon 730 G, bateria de 5260 mAh e design 3G. Por enquanto, a marca não revelou o preço do modelo e nem quando ele começa a ser vendido.

Especificações completas

Especificações do Redmi Note 9

Tamanho: 6,53 polegadas

Tela: FHD+

Cores: branco, verde e cinza

Processador: MediaTek Helio G85



Memória RAM: 3GB/4GB

Armazenamento interno: 64GB/128GB

Bateria: 5020 mAh

Câmera frontal: 13 MP

Câmera traseira: 48 MP + grande angular de 118º e 8 MP + câmera macro de 2 MP + sensor de profundidade de 2MP

Especificações do Redmi Note 9 Pro