Apresentadora do SBT, Ana Paula Renault tem cartão clonado duas vezes

Ana Paula Renault, que atualmente está no "Triturando", do SBT , revelou um impasse com o banco Itaú, onde possui conta. Segundo ela, seu cartão de crédito foi clonado, seus dados pessoais foram vazados.

"Há 22 dias, fizeram uma compra online com o meu cartão de crédito no valor de quase três mil reais. Imediatamente, liguei para o banco para avisar sobre a clonagem e ninguém me atendeu. Mas, no dia seguinte consegui falar com a gerente, que bloqueou o cartão. Pedi outro cartão e dias depois recebo uma ligação e uma pessoa estava de posse com o meu novo cartão. Ela tinha todos os meus dados e me pediu para desbloquear um cartão que nem tinha chegado na minha casa", contou Ana Paula Renault com exclusividade à coluna.

A apresentadora percebeu que tinha sido clonada novamente e penou para falar com o banco, que só entrou em contato com ela depois de ter visto a sua reclamação nas redes sociais. "Eles descobriram uma nova clonagem e bloquearam esse novo cartão, o segundo. Agora estou esperando chegar o terceiro na minha casa e não consigo comprar nada. Estou sem condições até de sacar um dinheiro. O que me assusta é a profissionalização dos bandidos. Como eles conseguiram acessar os meus dados e ter nas mãos um cartão que nem tinha chegado na minha casa. Eles tinham os quatro últimos números! Só faltava a minha senha. Temos que ficar atentos", revelou Ana Paula , que não pensa em processar o banco.