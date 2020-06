Campanha Recicla JP promove entrega de cadeira de rodas para hospital em Porto Velho

.

Tampinhas de garrafas pets que são jogadas no lixo ou até mesmo descartadas de forma incorreta, estão sendo valiosas para a Campanha Recicla JP. Essa campanha é uma iniciativa de servidores do Pronto Socorro João Paulo II, em Porto Velho, e vem desenvolvendo a coleta seletiva das tampas, onde depois de recolhidas são entregues a uma empresa de reciclagem, que retorna com a entrega de uma cadeira de rodas.

O ponto de coleta dentro do Pronto Socorro recolhe tampinhas de plástico, lacres de latinhas de alumínio e frascos de aerossol, e faz a entrega a uma empresa de reciclagem, que estipulou uma meta, onde ao juntar 450 quilos de materiais, proporcionarão uma cadeira de rodas para a unidade hospitalar. Essa iniciativa está sendo desenvolvida desde o mês de outubro de 2019.

"Até o momento conseguimos uma cadeira para o hospital, que foi adquirida com recursos sustentáveis. As tampinhas são retiradas do meio ambiente e evita-se serem levadas para o aterro sanitário", explica Deizieny Aires, uma das idealizadoras do projeto.

Acreditando na sustentabilidade agregada à saúde, a iniciativa do projeto partiu das servidoras Deizieny Aires, bióloga, e a gestora Ângela Maria Dalmolini Nunes, que acreditam na solidariedade formando os pilares, nos quais a campanha se sustenta. "Está sendo uma experiência gratificante, porque a campanha se estendeu para a comunidade e atingiu vários públicos que almejam a coleta seletiva. Temos professores e alunos engajados bem como empresários e pequenos empreendedores que vendem saltenha e água mineral nas ruas, que levam seus recicláveis para apoiar a campanha", explica a servidora Ângela.

Ângela ressaltou ainda, que a campanha também está ajudando a modificar a cultura organizacional da instituição, quebrando as barreiras e unindo servidores em um objetivo comum. A participação na campanha é feita de forma voluntária, em horários que não prejudicam as responsabilidades com as atividades específicas do hospital.

Devido à pandemia do coronavírus, a empresa de reciclagem não está fazendo a coleta no momento, mas as tampinhas continuam sendo arrecadas dentro do Pronto Socorro João Paulo II, para que assim quando normalizar o trabalho da cooperativa, as atividades continuem.

A Campanha Recicla JP permite a participação da população por meio de rede social, que também disponibiliza dicas de sustentabilidade e valorização ao meio ambiente, além de contar como são arrecadadas as tampinhas com o apoio de empresas e da comunidade.

