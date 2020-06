Suposto cartão de Silvio Santos é divulgado nas redes sociais e, claro, viraliza

O nome do apresentador Silvio Santos virou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (3). Isso porque, os dados de um suporto cartão do dono do SBT foram divulgados nas redes sociais por hackers. O assunto logo virou uma brincadeira e os seguidores passaram a fazer planos com o dinheiro do empresário.

Silvio Santos anima as redes sociais ao ter suposto cartão divulgado





A assessoria de imprensa de Silvio Santos afirmou ao iG Gente que as informações são falsas e que o CPF divulgado juntos os dados do cartão não é o número de documento do apresentador. Também foi esclarecido que o dono do SBT nunca entrou com nenhum pedido para receber o auxílio emergencial do governo: "Uma pessoa se inscreveu com o nome de Senor Abravanel, mas só pode ser uma brincadeira".

Com o suposto cartão de Silvio Santos divulgado nas redes sociais, muita gente começou a planejar várias coisas - principalmente de celulares de última geração. Confira a repercussão:

Eu n tenho muito dados, mas parece q o Anomymous vazaram o cartão de crédito do Silvio Santos. (N sei onde vazaram) — ?•Candy_Demon•? (@CandyDemon4) June 3, 2020





e eu que tava iludida pensando que ia comprar meus iPhone 11 no cartão do Silvio Santos aí no final o cpf dele da inválido pic.twitter.com/Y0i1iknT6B — ???? ???????? ???? #??????? (@kushinarevoltax) June 3, 2020





Silvio Santos vendo eu comprar iPhone 11 pra toda minha família #Anomymousbrasil pic.twitter.com/yEZ2Ri9WDt — ???? (@SergianeSanttos) June 3, 2020





Eu vendo o helicóptero que eu comprei com o cartão do Silvio Santos // É da polícia pic.twitter.com/M42zyuw6MT — Gabriel Augusto (@Gabriel85528144) June 3, 2020





Eu depois de dormir e perder o vazamento do cartão do Bolsonaro e do Silvio Santos

#AnonymousBrazil pic.twitter.com/lhWIcSIpXG — little star?????????? (@saad_little) June 3, 2020