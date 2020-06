Modelo acusa Livinho de racismo e o funkeiro se pronuncia

Raielli Leon, mais conhecida como Ray, está acusando Livinho de ter sido preconceituoso com ela durante a gravação de um clipe . De acordo com o que a modelo falou no Stories, o ato preconceituoso teria acontecido em novembro de 2017, quando ela estava começando na carreira.

Ray disse que estava gravando um clipe com Rodriguinho, Gaab e Livinho , quando os produtores a convidaram para participar de um outro clipe do funkeiro. A modelo disse que assim que Livinho chegou para as gravações, ele apenas a cumprimentou e não conversou muito com ela. "Eu acho que ele soube que eu era a garota que estaria com ele no outro clipe e ele não foi com a minha cara, alguma coisa do tipo. Passou o clipe inteiro me olhando torto. Eu já tinha sentido isso e fiquei no meu canto totalmente ", começou contando.

Ela disse que, no meio das gravações, começou a ficar incomodada com o funkeiro, por conta do jeito como ele estava dançando. "Lembrando que eu não tinha intimidade nenhuma com ele, eu não conhecia ele antes e eu não dei liberdade para ele fazer nenhuma brincadeira comigo".

Ray disse que depois da dança, Livinho começou a fazer uma brincadeira, que ela considera racista . "Para confirmar meu incomodo, ele tirou o celular do bolso dele, colocou no meu cabelo e puxou. Na hora que ele puxou o celular ele virou para mim e falou: 'você roubou meu celular, cabelo?'", contou. A modelo disse que o funkeiro continuou fazendo essas piadas de mau gosto com ela , mas ninguém da produção interferiu. Ela acabou saindo do local das gravações e disse que foi chorar sozinha em um canto.

Após toda essa situação, Ray falou que não recebeu um pedido de desculpas da produção do clipe. Segundo ela, a equipe da produtora ameaçou acabar com a carreira dela e a modelo ainda teria sofrido situações como ser barrada em festas e em trabalhos.





Resposta de Livinho

Depois de a modelo se pronunciar sobre o episódio nas redes sociais, Livinho decidiu responder. " Eu sou homem e arco com as minhas responsabilidades . Para meus fãs, está aí eu me retratando e pedindo para vocês terem compressão e entenderem o que aconteceu. Querem dar fama para a mina? Dá fama para a mina. Mas por que a mina não está levantando a bandeira do movimento dela, ela está jogando uma situação que já foi resolvida? Só me responde isso", falou o funkeiro durante uma live.

Mesmo atacando Ray, ele acabou admitindo que fez as brincadeiras com ela durante a gravação do clipe . " As desculpas foram pedidas no dia. Fui pedir desculpa, pedir perdão. Eu já pedi desculpa no primeiro momento. Teve a brincadeira, sim, me retratei na hora, ela não aceitou. Não falei nada além. Ela está levantando coisas sobre mim que eu não falei, me transformando numa pessoa que eu não sou. Não sou culpado, me retratei", alegou Livinho.