Eduardo Costa diz que "Brumadinho cheira a corpo, morte" e gera revolta

Eduardo Costa voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais após uma declaração infeliz sobre Brumadinho , cidade mineira que foi destruída após o rompimento da barragem da Vale em janeiro de 2019. Depois da repercussão negativa, o cantor ameaçou abandonar as redes sociais e apenas se manifestar por meio de sua assessoria de imprensa.

"Não está 100% definido. Estamos procurando um lugar. Como a cidade foi devastada, é difícil um lugar em Brumadinho para se fazer qualquer tipo de evento. A cidade está totalmente devastada. Aquele lugar cheira a corpo, morte. Só quem passa lá que vê", disse Eduardo Costa sobre os planos de fazer uma live na cidade.

Logo depois do vídeo do cantor, a prefeitura preferiu se manifestar em nota. "Sobre o vídeo de Eduardo Costa acerca de sua live ser gravada em Brumadinho, a prefeitura lamenta e repudia a infeliz colocação que fez o cantor ao se referir ao nosso município. Eduardo Costa é um artista que sempre teve um carinho enorme por Brumadinho e esse carinho sempre foi recíproco por parte da população. Por isso, queremos crer que o cantor, talvez por falta de informação sobre a real situação do município, tenha cometido um equívoco que possa e precisa ser reparado."

Nas rede sociais, os internautas não pouparam nas críticas contra o sertanejo. "Eduardo Costa imbecil dizendo que Brumadinho cheira morte, a cidade é linda, tem os seus distritos maravilhosos", disse uma. "Brumadinho é muito maior que esse merda do Eduardo Costa !, escreveu outro. "Falar que brumadinho cheira a morte , é no mínimo uma falta de respeito com as famílias das vítimas! Você além de cantar mal só fala merda", afirmou um terceiro.