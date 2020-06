Por videochamada, paciente com Covid-19 conhece o filho recém-nascido; veja

O primeiro abraço entre mãe e filho é um dos rituais mais importantes para marcar o laço familiar. No caso do bebê Pierre, o evento precisou ser adiado devido à infecção por Covid-19 que causou uma cesariana de emergência, coma induzido e entubação para salvar a vida da mãe. Após recuperar-se do coma, porém, a mãe recebeu uma surpresa do hospital: a chance de ver o filho pela primeira vez por meio de uma videochamada.

Leia mais: Casamento duplo: irmãs e gêmeos dizem sim na mesma cerimônia

Além de possibilitar o encontro virtual - que ocorreu no Hospital Santa Helena, em Brasília - a equipe adicionou placas com frases que "o bebê" gostaria de dizer para a mãe, desejando força e prometendo que tudo ficaria bem. No vídeo, é possível ver a mulher chorar de emoção.

Leia mais: Mãe dá à luz em casa e transmite parto ao vivo no Instagram

O encontro foi organizado pelo médico Gustavo Wagner, coordenador da UTI adulto do hospital, e pela enfermeira obstetra Thayná Cid, da ala de pediatria . O registro foi publicado na página do médico Thallys Ramalho, que integra a equipe. Na legenda, o profissional parabenizou os colegas pela ideia e condução do caso, acrescentando que o bebê está bem e em casa.