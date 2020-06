Antes do lançamento, Android 11 chega a Google Pixel 4; veja as novidades

Divulgação/Google Alguns celulares Google Pixel 4 receberam o Android 11





A versão beta do Android 11 começou a ser disponibilizado para alguns usuários do Google Pixel 4 no que parece ter sido uma falha da empresa. A versão beta do sistema operacional seria anunciada oficialmente nesta quarta-feira (03), mas o evento foi adiado depois do caso George Floyd .

Alguns recursos que já tinham sido vazados anteriormente foram confirmados no Android 11 que chegou aos Pixel 4. Uma delas é um player de música diretamente na barra de notificações. O quadro muda de tamanho de acordo com qual painel de configurações está aberto. Confira nas imagens abaixo:

Reprodução/XDA Developers Player de música aparece direto na barra de notificações





Outro recurso que apareceu nessa versão do Android é a API Controls, que permite que desenvolvedores adicionem controles de casa conectada à tela de desligar ou reiniciar o celular .

Notificações tipo bolha (como as adotadas pelo Messenger ) e capturas de tela que permitem a rolagem da tela também estão presentes no Android 11 . A chegada da nova versão beta do sistema operacional em alguns dispositivos antes mesmo do anúncio oficial pode indicar que o Android 11 está mais pronto do que se esperava, e que a liberação oficial pode acontecer em breve.