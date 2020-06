GloboNews é criticada por colocar só comentaristas brancos para debater racismo

Na noite da última terça-feira (2), o programa " GloboNews em Pauta " estava discutindo a fala do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que disse que o movimento negro é uma "escória maldita". Por isso, a atração jornalística decidiu debater a questão do racismo no Brasil, mas foi fortemente criticada nas redes sociais por ter selecionando apenas comentaristas brancos .

Reprodução/Twitter GloboNews coloca apenas comentaristas brancos para debater racismo





Na imagem que circulou nas redes sociais, é possível ver que estavam no ar sete pessoas brancas para discutir questões raciais . Os feeds foram lotados de comentários pedindo para a GloboNews se preocupar com questões de representatividade e lugar de fala ao tratar assuntos como esse. O questionamento "até quando?" marcou a indignação das pessoas com a emissora.

a pauta é racismo no brasil

A PAUTA É RACISMO NO BRASIL pic.twitter.com/1KiHgYzARE — Joel Luiz (@joelluiz_adv) June 3, 2020





A @GloboNews colocou 7 pessoas brancas para discutir o racismo no Brasil. A foto já é uma tese de doutorado sobre como funciona o racismo estrutural. pic.twitter.com/ffhvMUIWs2 — Márcio Tavares (@marciotsantos) June 3, 2020





GloboNews falando sobre racismo. / Cena de BoJack Horseman sobre a discussão de aborto na TV pic.twitter.com/LXi3asoFbd — Coletivo de Jornalistas Antifascistas (@JornalAntifa) June 3, 2020





pontual, eu te adoro; globonews, eu tento te defender sempre que você acerta... mas o mínimo que esperamos diante dessa demonstração escancarada de racismo estrutural é 1. um pedido de desculpas e 2. um debate sobre racismo no brasil com NEGRAS E NEGROS BRASILEIROS. o mínimo. https://t.co/VTsn64wqHt — Beatriz (@menezesamaro) June 3, 2020





No EUA @NBCNews Negros discutindo racismo/ No Brasil @GloboNews Brancos discutindo racismo pic.twitter.com/jv8SDSSvTt — favelado da Rocinha fã do babu ? ?? ???? (@45miilhoes) June 3, 2020





A pauta é racismo e teve um bando de branco discutindo isso na TV. Ai céus, poderiam ter chamado tanto artista e jornalistas que poderiam falar melhor sobre de acordo com o local de fala... Até quando @GloboNews ? — pudim sabor antifascismo (@Pudimzera) June 3, 2020