Novo dongle Android TV tem imagens vazadas; confira

Reprodução/XDA Developers Sabrina é o codinome do novo dongle do Android TV, que teve suas imagens vazadas





O Google vai lançar em breve um dongle Android TV com controle remoto, e o dispositivo teve suas primeiras imagens vazadas hoje. Conhecido pelo codinome Sabrina, o novo dongle pode ser lançado com a marca Google Nest, embora isso ainda não esteja confirmado pelo Google.

O dongle é responsável por permitir que qualquer televisor tenha recursos de smart TV disponibilizados pelo sistema Android TV. De acordo com o site XDA Developers, o seu controle remoto lembra o controle do antigo headset VR Google Daydream, com um botão circular maior, e seis botões logo abaixo.

Os botões teriam as funções de voltar, acionar o assistente, ir para a home, acessar os favoritos, tocar e pausar, e silenciar o volume. Além disso, o controle também deve contar com um microfone para comandos em voz.

Uma das imagens destaca a possibilidade de mostrar alertas e a transmissão da câmera da porta de casa com uma campainha Google Nest ou outra câmera compatível. Esse recurso já é possível em telas com o Google Assistente, mas faz todo o sentido integrar a funcionalidade com o dongle Android TV.

Ainda segundo os relatos, o dongle Android TV vai contar com Dolby Vision. O site também diz que ele terá um processador da Armlogic, mas não sabe especificar qual seria.

Além das opções de cores tradicionais preta e branca, o dongle Sabrina deve ter uma nova cor, em um tom pastel de rosa. O preço do novo dongle Android TV do Google deve ser de US$ 80 (R$ 416 em conversão direta), o mesmo preço que está sendo especulado para o Mi TV Stick da Xiaomi .